Πριν από μία εβδομάδα η ποδοσφαιρική Ευρώπη έμεινε άφωνη παρακολουθώντας το υπερθέαμα Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου (5-4). Απόψε στις 22.00 θα δούμε στο ΜΕGΑ τη συνέχειά του. Θα είναι εξίσου εντυπωσιακή;

Πρώτα από όλα να διευκρινίσω ότι θα είναι περισσότερο δραματική: απόψε θα υπάρξει κάποιος που θα προκριθεί και κάποιος που θα αποκλειστεί – δύσκολα θα δούμε τον κόουτς Λουίς Ενρίκε να αγκαλιάζει τον συνάδελφό του προπονητή στην Μπάγερν Βιθέντ Κομπανί και να τον ρωτάει «τι είδαμε;» όπως στο τέλος του πρώτου ματς.

Απόψε θα υπάρξει δράμα κι αυτό σημαίνει πως λογικά δεν θα δούμε το καταπληκτικό θέαμα του πρώτου ματς: ο στόχος της πρόκρισης φέρνει λίγο άγχος και λίγο παραπάνω προσοχή. Αλλά η λογική αυτών των ομάδων είναι να κυνηγούν το γκολ.

Λόγοι

Υπάρχουν τρεις λόγοι που δικαιολογούν την προσδοκία της επανάληψης ενός θεαματικού παιχνιδιού. Ο πρώτος είναι αγωνιστικός. Η Παρί και κυρίως η Μπάγερν σπανίως στέλνουν παίκτη σε βοήθεια του εκάστοτε αμυντικού που πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιον από τους καλούς κυνηγούς των αντιπάλων.

Στο γήπεδο προκύπτουν πολλά «ένας εναντίον ενός» και σε αυτή την συνθήκη κυνηγοί όπως ο Κβαρατσχέλια, ο Ντουέ και ο Ντεμπελέ από τη μία και ο Ολίσε, ο Χάρι Κέιν και ο Ντίαζ από την άλλη έχουν αβαντάζ.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τη νοοτροπία: μιλάμε για δύο ομάδες που είναι πρωταθλήτριες χρόνια τώρα στις χώρες τους και για να το πετύχουν αυτό έχουν επενδύσει κυρίως στο επιθετικό παιχνίδι.

Ο τρίτος λόγος είναι κατασκευαστικός: και οι δύο έχουν ξοδέψει πάρα πολύ περισσότερα χρήματα για κυνηγούς από αυτά που έχουν δώσει για αμυντικούς. Ειδικά η Μπάγερν Μονάχου είναι πανάκριβη ομάδα από τη μέση και μπροστά, ενώ στα μετόπισθεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές που απλά κάνουν τη διαφορά: η τιμή του Ολίσε, του Ντίαζ, του Κέιν, του Μουσιάλα στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο είναι στα ύψη τη στιγμή που αναρωτιέσαι αν παίκτες όπως καλός Τα ή ο φιλότιμος Στάνισιτς θα χωρούσαν στην ενδεκάδα άλλης ομάδας που θέλει να διακριθεί στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Μπάγερν

Υπάρχει φαβορί; Οι μπουκ λένε ότι είναι η Παρί Σεν Ζερμέν. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, μοιάζει να μπορεί να παίξει λίγο καλύτερη άμυνα από την Μπάγερν, έχει ένα γκολ να υπερασπιστεί και η παρουσία πολλών χαρισματικών κυνηγών επιτρέπει σε όλους να πιστεύουν ότι θα σκοράρει – αν το κάνει, θα πρέπει να χάσει με δύο γκολ διαφορά από την Μπάγερν για να αποκλειστεί.

Ομως υπάρχουν αγωνιστικοί λόγοι (και λόγοι νοοτροπίας) που με κάνουν να πιστεύω πως οι Βαυαροί έχουν λίγες παραπάνω πιθανότητες για να τα καταφέρουν.

Η Μπάγερν είναι ομάδα ανατροπών: στην Μπουντεσλίγκα κερδίζει συνεχώς, ενώ αρχικά μένει πίσω στο σκορ – το να ανατρέψει το εις βάρος της 5-4 μου μοιάζει απλή δουλειά.

Μου μοιάζει επίσης μεγάλη απώλεια για την Παρί ο Χακίμι: πρόκειται για έναν από τους καλύτερους ακραίους αμυντικούς του καιρού μας. Ωστόσο, αν κάτι με οδηγεί στο να πιστεύω πως η Μπάγερν θα τα καταφέρει, αυτό είναι το ίδιο το σενάριο της φετινής διοργάνωσης που έχει κάτι το γερμανικό.

Επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Πέρυσι ο τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ έγινε στο Μόναχο. Η Μπάγερν δεν ήθελε να τον φιλοξενήσει, αλλά να τον κερδίσει. Αποκλείστηκε στα προημιτελικά από την Ιντερ και υπήρξε για αυτό γκρίνια.

Αλλά η γκρίνια στην περίπτωση των Γερμανών γίνεται καύσιμο: αυτό που δεν κατάφεραν πέρυσι έχουν στόχο να το κάνουν φέτος – η περσινή αποτυχία έγινε κίνητρο. Τους έχει ξανασυμβεί.

Το 2012 έχασαν το Τσάμπιονς Λιγκ με ήττα από την Τσέλσι στο Αλιάνζ Αρένα. Μια άλλη ομάδα ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα τη σκότωνε.

Η Μπάγερν επέστρεψε στον τελικό έναν χρόνο μετά και κατέκτησε το τρόπαιο στο Γουέμπλεϊ κερδίζοντας την Μπορούσια Ντόρτμουντ με 2-1. Κάτι ανάλογο μπορεί να κάνει και φέτος. Μόνο αυτή.

Πέντε

Στο μεταξύ, μια και βρισκόμαστε στον μήνα που κρίνονται οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θέλω να πω κάτι για την ελληνική παρουσία σε αυτές του χρόνου.

Ακούγεται ότι η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος από τον ΟΦΗ μειώνει τις πιθανότητες να συνεχιστεί η άνοδος της Ελλάδας στο ranking της UEFA και του χρόνου. Διαφωνώ κάθετα.

Ο ΟΦΗ θα βρεθεί σίγουρα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης: ή σε αυτή του Conference League ή σε αυτή του Europa League στα play off του οποίου θα βρεθεί.

Ο ΟΦΗ είναι η πέμπτη ελληνική ομάδα – οι άλλες τέσσερις είναι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ. Η περσινή πέμπτη μας ομάδα, ο Αρης, αποκλείστηκε καλοκαιριάτικα: ο ΟΦΗ θα συνεχίσει.

Τι απομένει; Να περάσουν τους προκριματικούς τους και οι άλλες τέσσερις, όπως και πέρυσι. Που φέτος θα έχουν όλοι καλοκαιριάτικα ευκολότερους αντιπάλους, αφού χάρη στις καλές τελευταίες σεζόν τους έχουν βελτιώσει και τη βαθμολογία τους.

Μόλις τρεις

Απόψε θα δούμε αν ο ΠΑΟ στην Ευρωλίγκα θα σφραγίσει το εισιτήριό του για το Final 4 της Αθήνας. Περιμένει τη Βαλένθια την οποία κέρδισε δύο φορές την περασμένη εβδομάδα στην Ισπανία σε δύο επικά και ολότελα διαφορετικά παιχνίδια.

Δεν παίζει την πρόκρισή του καθώς ακόμα και σε περίπτωση ήττας θα έχει ένα ακόμα ματς στην έδρα του για να ολοκληρώσει τη δουλειά, αλλά κακά τα ψέματα το αποψινό του παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό: απόψε οι φιλοξενούμενοι έχουν όλο το άγχος – αν τον κερδίσουν, στο επόμενο παιχνίδι άγχος θα έχει και ο ΠΑΟ.

Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο φαβορί για τη νίκη αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει μια λεπτομέρεια: και οι δύο νίκες του στην Ισπανία ήρθαν σε παιχνίδια που κρίθηκαν στο τέλος – δεν ήταν νίκες στις οποίες φάνηκε η διαφορά του από την ισπανική ομάδα να είναι μεγάλη.

Για αυτό και απόψε πρέπει να δείξει όλη την προσοχή του. Οφείλω να επισημάνω κάτι: αν ο ΠΑΟ τα καταφέρει θα είναι η πρώτη ομάδα που θα φτάσει σε Final 4 έχοντας τερματίσει στην κανονική περίοδο στην έβδομη θέση.

Ωστόσο το γεγονός δεν είναι όσο εντυπωσιακό ακούγεται. Διότι ανάμεσα στον έβδομο ΠΑΟ και τη δεύτερη Βαλένθια η διαφορά ήταν τρεις μόλις νίκες…