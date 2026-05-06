Κάθε φορά που έρχεται η στιγμή του απολογισμού η Ευρωλίγκα επαίρεται για τη διαρκή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της. Κάθε χρόνο αυξάνονται τα εισιτήρια που κόβονται, οι χορηγικές συμφωνίες που υπογράφονται, τα views και τα κλικ στο Διαδίκτυο κ.λπ.

Τι κάνει όμως για να προστατέψει αυτό το επιτυχημένο προϊόν; Οχι αρκετά. Και δεν είναι λίγες οι φορές που στρέφεται η ίδια εναντίον του.

Κανείς δεν έχει καταλάβει, για παράδειγμα, γιατί οι αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου δεν γίνονται την ίδια μέρα και, ει δυνατόν, την ίδια ώρα. Οπως είδαμε και φέτος, κρίνονται πολλά για πολλές ομάδες την ύστατη στιγμή, γιατί να μη διασφαλίζεται ένα μίνιμουμ ποσοστό αξιοπιστίας και να δίνονται δικαιώματα για πονηρές σκέψεις; Κανείς δεν έχει απαντήσει σε αυτό.

Επίσης, γιατί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έπρεπε να παίξουν την περασμένη εβδομάδα τους δύο πρώτους αγώνες τους για τα πλέι οφ την ίδια μέρα και σχεδόν την ίδια ώρα;

Το τηλεοπτικό συμβόλαιο που έχει υπογράψει στην Ελλάδα η Ευρωλίγκα είναι από τα πιο ακριβά. Ποιον σεβασμό έδειξε στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό με αυτού του είδους τον προγραμματισμό;

Κι είναι και το άλλο. Την περασμένη Τρίτη 30 Απριλίου διεξήχθη στη Βαλένθια ένας αγώνας διαφήμιση της Ευρωλίγκας ανάμεσα στην τοπική ομάδα και τον Παναθηναϊκό.

Ακριβώς την ίδια ώρα έγινε στο Παρίσι ένα από τα καλύτερα ποδοσφαιρικά παιχνίδια όλων των εποχών, Παρί ΣΖ – Μπάγερν 5-4 για τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ποιον πιστεύετε ότι επέλεξαν να δουν οι φίλαθλοι;

Στην Αμερική οι λίγκες των τεσσάρων πιο δημοφιλών αθλημάτων (φούτμπολ, μπάσκετ, μπέιζμπολ, χόκεϊ) έχουν έρθει σε συνεννόηση και δεν συμπίπτουν ποτέ οι σημαντικοί αγώνες τους.

Την ημέρα του τελικού του Super Bowl του NFL δεν γίνονται άλλοι επαγγελματικοί αγώνες, στα πλέι οφ του ΝΒΑ δεν υπάρχει δραστηριότητα στο φούτμπολ και στο χόκεϊ κ.ο.κ. Στην Ευρώπη γιατί δεν επιχειρείται ανάλογη συνεννόηση;

Κι επειδή η Ευρωλίγκα είναι που έχει την ανάγκη, ως λιγότερο δημοφιλής από το Τσάμπιονς Λιγκ, είναι και αυτή που πρέπει να προσεγγίσει την ΟΥΕΦΑ ώστε να βρουν έναν τρόπο να μη συμπίπτουν χρονικά οι αγώνες τους, τουλάχιστον αυτή την εποχή που κρίνονται τα πάντα και στις δύο διοργανώσεις. Τέτοιες λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά…