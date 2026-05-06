Στην μετάβαση από την ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός ιστορία της περασμένης Κυριακής στην Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ της επόμενης; Μια σειρά από παράξενα δεδομένα. Και ειδικά σε φόντο ερυθρόλευκο;

Μια βασική απορία: Αραγε τι ακριβώς αλλάζεις από την καλύτερη φετινή Super League «ώρα», προκειμένου να κάνεις τη δουλειά; Τι κάνεις διαφορετικά κόντρα στον ίδιο αντίπαλο ώστε να πάρεις τους βαθμούς της νίκης που δίνουν καθαρό προβάδισμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης και κρατούν ανοιχτή την πόρτα του τίτλου;

Μπερδεμένο είπατε; Πιθανότατα. Ας όψεται όμως ο παραμορφωτικός καθρέφτης του αποτελέσματος της Τούμπας. Μιας παρτίδας που ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε με 2.28 x goals, 17 τελικές στην εστία, 29 επαφές στην αντίπαλη περιοχή, 11 κλεψίματα και 59% στις εναέριες μονομαχίες αλλά που την έχασε με 1-3.

Και μάλιστα δίχως ουσιαστικό καρδιοχτύπι στο φινάλε καθώς το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από το 65΄. «Χαρίσαμε το παιχνίδι» είπε το ίδιο βράδυ ο βάσκος προπονητής παραμένοντας πιστός στον τρόπο του να μιλά μόνο για ποδόσφαιρο. Η ομάδα του όμως μέχρι να το… χαρίσει βρέθηκε σε μια ομολογουμένως δύσκολη κατάσταση.

Η εξήγηση

Υποχρεώθηκε να κυνηγά στο σκορ από το 15΄ από ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει, σε μια παράβαση οφσάιντ που ίσως την έδινε και ο ίδιος ο (δράστης) Μπάμπα Ραχμάν.

Πήγε λοιπόν στην ανάπαυλα ισόπαλη (1-1) ενώ προφανώς και έπρεπε να προηγείται από το γκολ του Ελ Κααμπί και τις τρεις – τέσσερις κλασικές ευκαιρίες που έχασε. Και αναπόφευκτα πήρε μια σειρά από ρίσκα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ακριβώς γιατί έψαχνε τον τρόπο να περάσει μπροστά. Να πάρει το προβάδισμα. Να νικήσει.

Μπορεί κάποιοι λοιπόν από το βράδυ της Κυριακής να καταβάλουν πολύτιμη προσπάθεια προκειμένου να απομονώσουν το γκολ του Γιερεμέγεφ για το 1-0 από το υπόλοιπο παιχνίδι, η επίδρασή του όμως στην ιστορία της παρτίδας ήταν μεγάλη.

Και η «σιωπή» του Στεφάν Λανουά, αχαρακτήριστη. Διότι έφερε ο γάλλος αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα για αυτό το ντέρμπι, διαιτητή (Σιμόνε Σότσι) που ελέγχεται στην Ιταλία για το σκάνδαλο με το VAR της Serie A. Και κρίθηκε τελικά το παιχνίδι από την αβλεψία του VAR! Σχεδόν ειρωνικό…

«Επιστροφές»

«Δηλαδή τα έκανε όλα καλά ο Ολυμπιακός την Κυριακή;» είναι η επόμενη ερώτηση. Και εδώ όμως η απάντηση είναι προφανής. Οχι.

Οι επιστροφές του στο αμυντικό transition στο δεύτερο ημίχρονο, οι αποστάσεις που χάθηκαν «από» αλλά και «μέσα» στις γραμμές και ότι πληρώθηκε τοις μετρητοίς στο διάστημα 55΄-65΄ που το 1-1 έγινε 1-3 είναι δεδομένα που από σήμερα θα έχουν τον «ρόλο» τους στην κουβέντα του Ρέντη.

Στην προετοιμασία (που ξεκινά) για το επόμενο παιχνίδι με τον Δικέφαλο του Βορρά. Μεταξύ μας όμως υπάρχει κάτι άλλο που μοιάζει σημαντικότερο από όλα τα παραπάνω. Ο τύπος ποδοσφαίρου που θα έρθει να παίξει ο ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Μονότερμα

Επειτα από τη νίκη της Κυριακής η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε την ισοβαθμία της δεύτερης θέσης (61 β.). Με δεδομένο λοιπόν ότι ο βασικός στόχος είναι αυτή η κατάταξη, τα προκριματικά του Champions League εύκολα σκέφτεσαι μια ομάδα που κατηφορίζει στο Φάληρο για δύο αποτελέσματα.

Που δεν σκοπεύει να «ανοίξει» το γήπεδο. Που δεν θα πάρει ρίσκα. Και που λογικά θα περιμένει όλα αυτά να συμβούν από τους «απέναντι» ώστε να τα εκμεταλλευτούν.

Στο προ δύο μηνών Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (0-0) οι τελικές ήταν 19-5 και οι Ερυθρόλευκοι δεν βρήκαν ποτέ απέναντι έναν αντίπαλο με διάθεση να «παίξει». Εκλεισε τους χώρους, κράτησε στο χαμηλό μπλοκ της άμυνας κ.λπ.

Και αυτό

Βεβαίως σε εκείνο το παιχνίδι είχε και επτά απουσίες ο ΠΑΟΚ. Και ήταν άλλο το… δικαίωμα στο λάθος. Τώρα έφτασε η ώρα της τελικής ευθείας. Και αν ο Δικέφαλος δεν θέλει μόνο τη δεύτερη θέση, αλλά όπως ο Ολυμπιακός σκοπεύει να διεκδικήσει μια νίκη που θα τον κρατήσει στη μάχη του τίτλου;

Προφανώς και αυτό μπαίνει στον λογαριασμό, έστω δίχως να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Χθες οι Ερυθρόλευκοι είχαν ρεπό. Από σήμερα θα καταπιαστούν με την παρτίδα της Κυριακής.

Από εδώ και πέρα θα φανούν και οι προθέσεις τους αναφορικά με το αν όντως σκοπεύουν να αλλάξουν κάτι (ή κάποιους) σε αυτό το ταξίδι Θεσσαλονίκη – Πειραιάς από Κυριακή σε Κυριακή.