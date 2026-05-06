Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική, όταν μοναχός που μεταφερόταν με ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο Πολυγύρου τραυματίστηκε σοβαρά αφού πήδηξε έξω από το όχημα εν κινήσει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής. Ο μοναχός, ο οποίος δεν αισθανόταν καλά – πιθανόν λόγω καρδιολογικού προβλήματος – παρελήφθη από ασθενοφόρο στην Ουρανούπολη με προορισμό το νοσοκομείο Πολυγύρου.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ο 48χρονος Σέρβος μοναχός φαίνεται πως έλυσε τη ζώνη ασφαλείας και πήδηξε έξω από το ασθενοφόρο ενώ αυτό κινείτο. Στο όχημα επέβαιναν διασώστης και οδηγός, οι οποίοι σταμάτησαν αμέσως και τον ανέβασαν ξανά μέσα.

Ο τραυματίας είχε χτυπήσει στο κεφάλι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διασωληνώθηκε. Λίγο αργότερα κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου παραμένει διασωληνωμένος.

Οι δύο εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ συνελήφθησαν για σωματική βλάβη από αμέλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα.