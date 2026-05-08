Η Αστυνομία Ηρακλείου εξιχνίασε τη δράση συμμορίας τριών ανηλίκων, οι οποίοι είχαν διαπράξει σειρά διαρρήξεων σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην πόλη.

Οι νεαροί αφού έσπαγαν τα τζάμια των οχημάτων, αφαιρούσαν χρήματα και αντικείμενα που έβρισκαν στο εσωτερικό τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ανήλικοι είχαν διαρρήξει συνολικά 14 οχήματα, ενώ προχώρησαν και σε δύο επιπλέον κλοπές. Η Αστυνομία ταυτοποίησε και τους τρεις, συνέλαβε τους δύο, ενώ ο τρίτος αναζητείται. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των μητέρων τους, δύο γυναικών ηλικίας 36 και 37 ετών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι τρεις ανήλικοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, η οποία δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τις 22 Απριλίου έως τις 6 Μαΐου, πραγματοποιώντας κλοπές από σταθμευμένα οχήματα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Οι δράστες φέρονται να διέπραξαν 14 περιπτώσεις κλοπών σε Ι.Χ.Ε. και Δ.Χ.Ε. (ταξί), εκ των οποίων επτά ολοκληρωμένες και επτά σε απόπειρα. Από τη δράση τους απέσπασαν συνολικά 1.017 ευρώ, τέσσερις συσκευές κινητών τηλεφώνων, ένα tablet και ένα ανταλλακτικό εξάρτημα αυτοκινήτου.

Επιπλέον, προχώρησαν στην κλοπή δύο ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, τα οποία χρησιμοποίησαν ως μέσα μετακίνησης προς και από τα σημεία των διαρρήξεων. Κατά τη νύχτα της 6ης Μαΐου, ένας εκ των ανηλίκων συνελήφθη έπειτα από τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με ένα από τα κλεμμένα οχήματα. Στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Την επόμενη ημέρα συνελήφθη και δεύτερος ανήλικος, ο οποίος ήταν ήδη υπό επιτήρηση και όφειλε να εμφανίζεται τακτικά σε Αστυνομική Υπηρεσία. Τα αφαιρεθέντα οχήματα εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.