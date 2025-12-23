Στην ταυτοποίηση εννέα νεαρών, ανάμεσά τους τέσσερα ανήλικα, που φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά επιθέσεων και ληστειών στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.

Πρόκειται για επτά αγόρια και δύο κορίτσια, ηλικίας 16 έως 19 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι νεαροί δρούσαν οργανωμένα, στο πλαίσιο εγκληματικής συμμορίας, χρησιμοποιώντας ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ με γυναικεία ονόματα. Με πρόσχημα ερωτικά ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη, έκλειναν συναντήσεις με τα υποψήφια θύματά τους μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Τα θύματα παρασύρονταν σε άλσος στην περιοχή της Πολίχνης, όπου οι δράστες τούς επιτίθεντο με χρήση σωματικής βίας, αφαιρώντας χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Σε μία από τις περιπτώσεις, ανάγκασαν το θύμα να γδυθεί, βιντεοσκοπώντας την επίθεση, ενώ έσβησαν τσιγάρο στην πλάτη του.

Η αστυνομία συνδέει τη συγκεκριμένη ομάδα με πέντε επιθέσεις εναντίον ισάριθμων ανδρών τον περασμένο μήνα, αποσπώντας συνολικά 480 ευρώ, έξι κινητά τηλέφωνα και διάφορα προσωπικά έγγραφα. Μεταξύ των περιστατικών περιλαμβάνεται και εκείνο που είχε καταγγείλει 27χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί για προσέλκυση ανηλίκων για γενετήσιους λόγους, αδίκημα για το οποίο τελικά αθωώθηκε.

Σε βάρος των εννέα εμπλεκόμενων σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της ληστείας, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Πέντε από τους νεαρούς έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα ποινικά αδικήματα.