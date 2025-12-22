Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα, την ώρα που οι επιχειρηματίες του τουρισμού, ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, εκφράζουν την αγωνία τους για την κίνηση των εκδρομέων.

«Τις τελευταίες 20 ημέρες, η πληρότητα των ξενοδοχείων από 100% που ήταν πέσαμε στο 55 – 60%», λέει ο Γεώργιος Ανδριόπουλος, πρόεδρος ξενοδοχοϋπαλλήλων ύπνου και επισιτισμού Τρικάλων»

«Ο κόσμος έχει αρχίσει και φοβάται», σημειώνουν.

Την ίδια στιγμή, πολλοί τα «βάζουν» με την Αστυνομία, με τους αγρότες να λένε πως η Αστυνομία κρατά κλειστούς του δρόμους.

«Δείτε, η Αστυνομία δεν μας αφήνει, οι αγρότες μας αφήνουν να περάσουμε κανονικά».

«Γολγοθάς» οι μετακινήσεις

Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Από 6:30 ώρες στις 10 ώρες

Αθήνα – Λάρισα : Από 4:30 ώρες στις 6:30 ώρες

Αθήνα – Πύργος: Από 3:30 ώρες στις 4:20 ώρες

Αθήνα – Ιωάννινα: Από 5 ώρες στις 9:30 ώρες

«Υπάρχει μία μειωμένη επισκεψιμότητα σε σχέση με πέρσι. Είναι 30% κάτω», λέει η Έφη Λεβέντη, υπεύθυνη διοργάνωσης στον Μύλο των Ξωτικών.

Από την πλευρά του, ο Άγγελος Καλλίας, πρόεδρος ξενοδόχων Δράμας, αναφέρει:

«Υπήρξαν ακυρώσεις. (…) Το αρνητικό είναι ότι το 20 – 25% των ακυρώσεων οι οποίες προήλθαν από κρατήσεις οι οποίες δεν είχαν πέναλτι, δεν καλύφθηκαν και δεν καλύφθηκαν στο σύνολο των ημερών. (…) Είμαστε μείον 40 έως 60% κάτω στον τζίρο μας έως και σήμερα που μιλάμε».