Νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (22.12.2025) οι αγρότες έστησαν μπλόκο στις σήραγγες των Τεμπών απαγορεύοντας τη διέλευση των φορτηγών. Για την ασφάλεια των οδηγών, η Τροχαία απαγόρευσε σε όλα τα οχήματα την κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα, η Τροχαία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει πως ο δρόμος που δίνουν οι αγρότες είναι πολύ στενός. Όπως λένε, δεν μπορούν να αφήσουν ελεύθερη διέλευση από αυτούς τους δρόμους.

Οι αγρότες από την άλλη ανοίγουν δρόμους και διόδια και λένε πως οι οδηγοί μπορούν να πάνε διακοπές, αν η Τροχαία δεν τους εμποδίσει.

Τα εμπόδια, όπως λένε, είναι μόνο για τα εμπορικά οχήματα και τα ΙΧ περνάνε κανονικά. Ωστόσο, η Τροχαία δεν φαίνεται να έχει την ίδια γνώμη.

«Σήμερα στα Τέμπη στέλνουμε το μήνυμα προς τον ελληνικό λαό ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα, τους διευκολύνουμε να περάσουν. Θέλουμε την συμπαράσταση του λαού, όπως την έχουμε», λένε οι αγρότες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η σήραγγα των Τεμπών έχει πλέον ανοίξει.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες

Σε βόρεια Ελλάδα αλλά και στην Πελοπόννησο, οι αγρότες λένε πως θα δημιουργήσουν δίοδο για τα ΙΧ, όμως αυτό το μέτρο φαίνεται πως προσκρούει στην ασφάλεια που η αστυνομία λέει πως δεν εξασφαλίζεται.

Στην Καλαμάτα οι αγρότες δεν μοιάζουν διατεθειμένοι να φύγουν από τον δρόμο.

Και στην περιμετρική Πατρών παραμένει το μπλόκο. Οι αγρότες αφήνουν τα ασθενοφόρα, τα ΙΧ και τα λεωφορεία. Ωστόσο, δεν θα περνούν τα φορτηγά.

Για παράνομες επιδοτήσεις ελέγχεται γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής

Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί ο έλεγχος που γίνεται στον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή Κωνσταντίνο Ανεστίδη για παράνομες επιδοτήσεις.

Ο ίδιος απαντά πως δεν έχει κάτι να φοβηθεί.

«Τα 16 αγροτεμάχια είναι ιδιόκτητα και ένα νοικιασμένο. 17 είναι τα αγροτεμάχια που δηλώνω. Το να δηλώσεις επιπλέον στρέμματα, αν δεν έχεις δικαιώματα, πώς θα πάρεις επιδότηση; Κάτι για επιστροφή φόρου 17/12, αν ήμουν παράνομος και υπό έλεγχο γιατί μου έβαλε λεφτά η ΑΑΔΕ.

Στο πλευρό του και πολλοί συνάδελφοι του. Σύμφωνα με την Οικονομική Αστυνομία που έχει παραπέμψει την υπόθεση, ο αγροτοσυνδικαλιστής πήρε χρήματα που δεν τα δικαιούταν.