Τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα και οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα έτοιμοι να περάσουν τις γιορτές στις εθνικές οδούς. Στην κυκλοφορία δόθηκαν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας οι σήραγγες των Τεμπών, έπειτα από τον αποκλεισμό τους από τους αγρότες.

Το μεσημέρι, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας προχώρησαν σε αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών, που αφορούσε αποκλειστικά τη διέλευση φορτηγών. Όπως είχαν προαναγγείλει, σκόπευαν να διακόψουν την κυκλοφορία και στις δύο σήραγγες, ανόδου και καθόδου, μόνο για τα βαρέα οχήματα, επιτρέποντας κανονικά τη διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων. Ωστόσο, η αστυνομία δεν συναίνεσε σε τμηματική κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να κλείσουν πλήρως οι σήραγγες και για τα ΙΧ.

ΕΛ.ΑΣ.: Επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας

«Επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων» αναφέρουν πηγές της ΕΛΑΣ σχετικά με την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της χώρας λόγω των μπλόκων των αγροτών.

«Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος» σημειώνουν πηγές της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.

Παράλληλα όπως τονίζεται από τις πηγές της ΕΛΑΣ, η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.

Τέλος, από τις ίδιες πηγές σημειώνεται ότι η «Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας».

Κάστρο

Στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, με τις τοπικές συνελεύσεις να καλούνται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα. Για αύριο, Τρίτη και την Τετάρτη, οι αγρότες σχεδιάζουν να αφήνουν ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις ενόψει των εορτών. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας είναι σαφές. Σε όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων, σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα, οι αγρότες και τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, συνεχίζοντας έναν αγώνα που, όπως λένε, δεν μπορούν να εγκαταλείψουν. Κατά τη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε να παραμείνουν τα τρακτέρ όσο το δυνατόν πιο κοντά στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), προκειμένου να διατηρηθούν δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανοιχτές για τα διερχόμενα οχήματα, αναφέρει αγρότης από την περιοχή του Κάστρου. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, το σχέδιο αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς υπάρχει φόβος να προκληθεί ατύχημα σε περίπτωση που κάποιος οδηγός χάσει τον έλεγχο και συγκρουστεί με τα σταθμευμένα οχήματα.

Οι αγρότες, θέλοντας να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο κινδύνου, πρότειναν εναλλακτική λύση. Όπως εξήγησαν, προτίθενται να μετακινήσουν ορισμένα τρακτέρ λίγο μετά τον κόμβο, σε συγκεκριμένα σημεία όπου υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.

«Έχουμε την πρόθεση να κόψουμε ένα μικρό κομμάτι του μπλόκου μας, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τους ταξιδιώτες να κινηθούν με λιγότερα προβλήματα», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι η κίνησή τους αποτελεί ένδειξη καλής θέλησης, επισημαίνοντας πως παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, προσπαθούν να περιορίσουν την ταλαιπωρία των πολιτών και να διατηρήσουν την ομαλή ροή της κυκλοφορίας στην εθνική οδό.

Στο μπλόκο της Αταλάντης, οι αγρότες αναμένεται να λάβουν αποφάσεις το μεσημέρι για το αν θα προχωρήσουν εκ νέου σε άνοιγμα των διοδίων της Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, όπως έκαναν χθες για διάστημα 2 ωρών.

Εύβοια: Αποκλεισμός της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας το απόγευμα

Στην Εύβοια, οι αγρότες αποφάσισαν τον τρίωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας σήμερα Δευτέρα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ καθώς επίσης και το κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών, στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας και πέριξ της γέφυρας.

Μάλγαρα: Παραμένει ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Οι αγρότες άνοιξαν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στα Μάλγαρα, με δύο λωρίδες. Ωστόσο, αποκλεισμένη παραμένει η διέλευση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, κάτι που δεν αναμένεται να αλλάξει σήμερα.

Όπως έγινε γνωστό από την Συντονιστική Επιτροπή των αγροτών από αύριο το μεσημέρι προγραμματίζεται το άνοιγμα και των δύο ρευμάτων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς των εορτών, ενώ οι παραγωγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων, ώστε οι αυτοκινητιστές να διέρχονται χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε νέα γενική συνέλευση των παραγωγών, που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα

Στην Ήπειρο αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα 4 μπλόκα που έχουν στηθεί σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα.

Στην Άρτα τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στη γέφυρα της Ιονίας Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα στο μπλόκο του Λούρου, στην έξοδο της κωμόπολης στην εθνική οδό προς Πρέβεζα.

Ο αγροτοκτηνοτροφικος σύλλογος «ΘΥΑΜΙΣ», μαζί με τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους από το μπλόκο του λιμανιού Ηγουμενίτσας, μοίρασαν μανταρίνια στα διόδια της Τυριας χθες το βράδυ σε όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Όπως είπαν, αυτή η δράση «δεν ήταν απλό κέρασμα, αλλά ένα ευχαριστώ για την κατανόηση, την υπομονή και τη στήριξη των πολιτών στον αγώνα τους».

Σήμερα το βράδυ, από τις 8 έως τις 10, αναμένεται να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό του λιμανιού εξωτερικού Ηγουμενίτσας για νταλίκες.

Στο μπλόκο του Καλπακίου και απόψε το βράδυ οι αγρότες θα κάνουν 3ωρο αποκλεισμό για φορτηγά και νταλίκες από και προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην Κακαβιά.

Οι αγρότες της Ηπείρου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, ενώ λόγω των ημερών στολίζουν μέχρι και χριστουγεννιάτικα δένδρα στα μπλόκα.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας

«Δεν φεύγουμε από εδώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας που βρίσκονται στα μπλόκα του Ε65, ενώ νέα τρακτέρ ενισχύουν τα δύο μπλόκα. Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις ενημερωτικού χαρακτήρα και οργανώνουν διάφορες δράσεις στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στις Σέρρες.

Οι αγρότες της Καρδίτσας στη συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε-65 ανοιχτή από αύριο, Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Σε εγρήγορση αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας- Παραμένουν στα μπλόκα

Σε εγρήγορση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία και αναμένεται να πάρουν αποφάσεις για τις νέες μορφές των κινητοποιήσεών τους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται για 17η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου, της «Ιονίας» οδού αναμένεται να πραγματοποιήσουν απόψε στις 20:00 γενική συνέλευση, προκειμένου να γίνει ενημέρωση και να ληφθούν αποφάσεις.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους απέκλεισαν το βράδυ της Κυριακής για μία ώρα τον κόμβο του Κουβαρά στο Αγρίνιο, ενώ συνεχίζουν τις δράσεις ενημέρωσης.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 15η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου. Επίσης, απόψε αναμένεται να πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, ώστε να λάβουν νέες αποφάσεις.

Στα Καλάβρυτα, μετά την κινητοποίηση της Κυριακής με τον συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου της πόλης, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στην Αιγιάλεια, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς όμως να αποκλείουν την κυκλοφορία, στην «Ολυμπία» οδό.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών- Πύργου στα Λεχαινά και στην εθνική οδό Πατρών-Τρίπολης, στο ύψος της Αμαλιάδας.

Ανοίγει απόψε και για πέντε ημέρες το τελωνείο των Κήπων για τα φορτηγά

Ανοιχτό θα παραμείνει από απόψε έως την Παρασκευή το τελωνείο Κήπων, κατά την ΕΡΤ, για τη διέλευση των φορτηγών οχημάτων από και προς την Τουρκία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αγροτών. Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο τελωνείο, διατηρώντας το μπλόκο σε κατάσταση ετοιμότητας.