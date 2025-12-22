Αγρότες από διάφορες περιοχές της χώρας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, προκαλώντας νέους αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προχωρούν στις 11:30 σε αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών για τα φορτηγά, διάρκειας πέντε ωρών, ενώ η διέλευση των Ι.Χ. και των λεωφορείων θα γίνεται κανονικά.

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου αναμένεται, με την έγκριση της Τροχαίας, αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς ενόψει των εορτών. Οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι το τριήμερο των Χριστουγέννων θα παραμείνουν ανοιχτά τα μπλόκα για τους ταξιδιώτες και ότι θα συνεχίσουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για ελεύθερη διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων, αποκλείοντας μόνο τα φορτηγά.

Ανυποχώρητοι εμφανίζονται και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, με επίκεντρο το μπλόκο στον Ε65, στην Καρδίτσα, και στα διόδια του Λόγγου στα Τρίκαλα. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει ανοικτή μία λωρίδα ανά κατεύθυνση από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Στην Τύρια Ιωαννίνων, οι αγρότες επέτρεψαν χθες τη δωρεάν διέλευση οχημάτων, παρά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Απόψε, Δευτέρα, από τις 19:00 έως τις 22:00 θα αποκλείσουν τον δρόμο στο μπλόκο Καλπακίου για τα φορτηγά.

Στα Μάλγαρα οι αγρότες άνοιξαν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη με δύο λωρίδες, ενώ εξετάζεται ο τρόπος ασφαλούς επαναλειτουργίας της εθνικής οδού την Τρίτη. Ωστόσο, παραμένει αποκλεισμένη η διέλευση στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, κάτι που δεν αναμένεται να αλλάξει σήμερα.

Μπλόκα σε όλη τη χώρα

Στον Προμαχώνα, ο αποκλεισμός των φορτηγών την Κυριακή διήρκεσε από τις 14:00 έως τις 20:00, ενώ παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων η διέλευση θα είναι ελεύθερη. Στα διόδια της Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες για δύο ώρες και επέστρεψαν στο μπλόκο της Αταλάντης. Παραμένουν επίσης στα μπλόκα του Κάστρου, του Μπράλου και της Θήβας.

Όπως δηλώνουν, προγραμματίζονται και άλλες δράσεις, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα.

Στην Εύβοια, αποφασίστηκε τρίωρος αποκλεισμός της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας σήμερα Δευτέρα, από τις 18:00 έως τις 21:00, καθώς και το κλείσιμο όλων των παρακαμπτηρίων οδών γύρω από τη γέφυρα.

Στην Αχαΐα, τα μηχανήματα των αγροτών παραμένουν στο μπλόκο της περιμετρικής οδού της Πάτρας. Προγραμματίζεται νέα συνέλευση σήμερα, ενώ για την Τρίτη και την Τετάρτη προβλέπεται να δοθεί μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, προς Πύργο και Αθήνα, για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων λόγω των εορτών.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα στο Αίγιο, χωρίς να αποκλείουν την κυκλοφορία. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κορινθίας ανακοίνωσε τη μεταφορά του μπλόκου του Κιάτου στην επαρχιακή οδό Κιάτου–Στυμφαλίας, στη θέση «Αρκούδα», για λόγους ασφαλείας και ομαλής κυκλοφορίας.

Για 17η ημέρα συνεχίζεται το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου–Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγγελοκάστρου. Στην Ηλεία, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα του Πύργου και των Λεχαινών, ενώ στήθηκε νέο μπλόκο στην εθνική οδό Πατρών–Τρίπολης, στο ύψος της Αμαλιάδας.

Αποκλεισμοί στα σύνορα

Συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αγρότες διακόπτουν την κυκλοφορία σε εισόδους και εξόδους των τελωνείων, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους ανάλογα με τις αποφάσεις των συνελεύσεών τους.

Από σήμερα, στις 12:00, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου της Εξοχής για τα φορτηγά. Η κυκλοφορία των επιβατικών και των λεωφορείων διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Στον Προμαχώνα, από τις 14:00, οι αγρότες αποκλείουν το τελωνείο για φορτηγά παντός τύπου. Οι ώρες διακοπής της κυκλοφορίας για τα Ι.Χ. θα καθοριστούν σε γενική συνέλευση εντός της ημέρας.

Στο τελωνείο της Νίκης αποφασίστηκε εξάωρος αποκλεισμός από τις 18:00 για τα φορτηγά, ενώ από τις 20:00 έως τις 22:00 θα διακοπεί και η κυκλοφορία των επιβατικών. Σε περίπτωση έντονης ομίχλης, ενδέχεται προσωρινό άνοιγμα για λόγους ασφαλείας.

Τέλος, οι αγροτοκτηνοτρόφοι στους Ευζώνους προχωρούν σε τετράωρο αποκλεισμό από τις 18:00, που αφορά όλα τα οχήματα, με εξαίρεση τις έκτακτες περιπτώσεις.

Φουντώνει η πολιτική κόντρα

Λίγο πριν την έξοδο των εκδρομέων για τις γιορτές, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Τα μπλόκα ενισχύονται σε κομβικά σημεία της χώρας, ενώ το σαββατοκύριακο οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων για την ελεύθερη διέλευση των οδηγών.

Μιλώντας στο MEGA ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέφερε πως πολλοί αγρότες είναι σε αδιέξοδο, αλλά ορισμένοι, «κάτω από την πλειοψηφία, θέλουν να κρύψουν τις βρομίτσες τους», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Από τη στιγμή που κάποιος ελέγχεται, εδώ επιβεβαιώνεται η στρατηγική της ΝΔ να μεταφέρει τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Κάποιοι έβαλαν ως κεντρικό αίτημα των αγροτών τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να απαιτούν διαφάνεια», είπε.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως η ΑΑΔΕ είναι υπεύθυνη να εντοπίζει τους «Χασάπηδες» και τους «Φραπέδες».

«Το χέρι στην τσέπη ήδη το έχουν βάλει οι Έλληνες φορολογούμενοι, γιατί με 160 εκατ. ευρώ επί 7 χρόνια που γίνεται το φαγοπότι, συν το 1 δις πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατανοούμε πολύ καλά ότι αυτά τα μέτρα (σ.σ.: για την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών). Τα λεφτά πήγα στο φαγοπότι, γιατί δεν γίνονταν έλεγχοι», είπε η Βάσια Αναστασία, μέλος Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε:

«Είναι δυνατόν σε ένα δημόσιο οργανισμό, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, να μη γίνονται διεθνείς διαγωνισμοί;».

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι είναι προκλητική η στάση της κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες.

«Είναι προκλητικό τα κυβερνητικά στελέχη να κάνουν λόγο για βρομίτσες των αγροτοσυνδικαλιστών της παράταξής τους, μίας παράταξης με πολλές βρομιές και σκάνδαλα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ενορχηστρωμένο από το Μαξίμου. Γνωρίζουμε ότι οι πολιτικές ευθύνες είναι αμείλικτες. Ο πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησης έχουν κρατήσει μία στάση συγκάλυψης στο σκάνδαλο», είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου.