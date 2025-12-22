Δρόμο – «φάντασμα» θυμίζει αυτή την ώρα η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, καθώς η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό.

Τα πλάνα από το ύψος του Ύπατου Βοιωτίας, κοντά στη Θήβα, είναι ενδεικτικά της κατάστασης. Οι λωρίδες κυκλοφορίας της ΠΑΘΕ, που υπό κανονικές συνθήκες σφύζουν από ζωή και κίνηση χιλιάδων οχημάτων, παραμένουν εντελώς άδειες.

Η μόνη κινητικότητα εντοπίζεται στους παράπλευρους δρόμους, όπου επιτρέπεται η διέλευση. Εκεί, φορτηγά και αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλότερες ταχύτητες, προσπαθώντας να παρακάμψουν το σημείο του αποκλεισμού.

Οι αγρότες της περιοχής παραμένουν στα μπλόκα τους, διεκδικώντας λύσεις στα αιτήματά τους. Ως αποτέλεσμα, ο σημαντικότερος οδικός άξονας που συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη έχει «παγώσει» στο συγκεκριμένο σημείο.