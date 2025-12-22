Νέα κινητοποίηση των αγροτών βρίσκεται σε εξέλιξη στη βόρεια Ελλάδα, με αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Από το μεσημέρι σήμερα, μετά τις 12.30, οι παραγωγοί στο μπλόκο των Μαλγάρων έκλεισαν εκ νέου το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών. Το αντίθετο ρεύμα παραμένει αποκλεισμένο για 22η ημέρα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είχε ανοίξει προσωρινά χθες για τη διευκόλυνση των οδηγών.

Σύμφωνα με τη Συντονιστική Επιτροπή των αγροτών, από αύριο το μεσημέρι προγραμματίζεται το άνοιγμα και των δύο ρευμάτων, ώστε να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς των εορτών. Οι παραγωγοί εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας τη διέλευση χωρίς καταβολή αντιτίμου. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε νέα γενική συνέλευση εντός της ημέρας.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας. Οι παραγωγοί δεν έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση για σήμερα, ενώ το βράδυ θα συνεδριάσουν για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Από τις 16.00, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας θα προχωρήσουν σε τρίωρο αποκλεισμό και στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες της Πέλλας. Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν στα «Πράσινα Φανάρια», όπου ισχυρή αστυνομική παρουσία εμποδίζει την πρόσβαση προς τον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Ενισχύεται επίσης το μπλόκο που έχουν στήσει μελισσοκόμοι και αγρότες στη Χαλκιδική, στα φανάρια της Νικήτης στη Σιθωνία.

Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Για 19η ημέρα συνεχίζεται ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού προς Βέροια. Οι παραγωγοί έχουν αφήσει ανοιχτή μία λωρίδα μόνο για οχήματα έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση Πέλλας.

Στον κόμβο της Κουλούρας παραμένουν οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι αναμένεται εντός της ημέρας να αποφασίσουν για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες, χωρίς να προβλέπεται αποκλεισμός δρόμου. Αντίστοιχα, διατηρούνται τα μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας και στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση Δροσιάς Πέλλας, όπου έχουν παραταχθεί τρακτέρ από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν.

Σε κινητοποιήσεις παραμένουν οι παραγωγοί της Σκύδρας, ενώ αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της Αριδαίας. Οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους διατηρούν παρουσία στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια». Σύμφωνα με αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, σήμερα θα πραγματοποιηθεί κοινή πορεία στο τελωνείο της Σκύδρας και συμβολικός αποκλεισμός διάρκειας δύο ωρών από τις 17.00.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν αποκλείσει την είσοδο της κωμόπολης στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, πραγματοποιώντας καθημερινά συμβολικές κινητοποιήσεις.

Καβάλα και Δράμα

Στον νομό Καβάλας παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Χρυσούπολη, στον κόμβο Μουσθένης της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα. Οι παραγωγοί είχαν μεταβεί χθες αιφνιδιαστικά από το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στα σημεία αυτά.

Σήμερα, αγρότες από τα τρία μπλόκα θα ανοίξουν τα διόδια και θα διανείμουν λάδι, ελιές και άλλα τοπικά προϊόντα, ενημερώνοντας παράλληλα τους οδηγούς για τους λόγους της κινητοποίησής τους.

Σε ισχύ παραμένει και ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού, στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών επιτρέπουν τη διέλευση μόνο μέσω παρακαμπτήριων οδών για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Τέλος, αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης συνεχίζουν τους συμβολικούς αποκλεισμούς. Το σημείο αποτελεί κεντρικό κόμβο που συνδέει τους οικισμούς της περιοχής με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέσω του Εξαπλάτανου, καθώς και με την πόλη της Δράμας.