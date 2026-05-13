Τη σύγκληση ειδικής συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Αθανάσιο Μπούρα. Το αίτημα αφορά την κλήση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) κ. Θεμιστοκλή για ακρόαση στη Βουλή.

Σύμφωνα με την επιστολή που υπογράφουν οι βουλευτές Παναγιώτης Δουδωνής, Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, και Δημήτριος Μπιάγκης, η πρωτοβουλία βασίζεται στο άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής.

Οι βουλευτές ζητούν να πραγματοποιηθεί ακρόαση του κ. Τζαβέλλα σχετικά με λειτουργικά ζητήματα της Δικαιοσύνης, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας. Παράλληλα, προτείνουν την παρουσία του κ. Δεμίρη, προκειμένου να ασκηθεί ο προβλεπόμενος κοινοβουλευτικός έλεγχος για θέματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Ολόκληρη η επιστολή

Προς τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, κ. Αθανάσιο Μπούρα

Θέμα: Κλήση για ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Θεμιστοκλή Δεμίρη

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σας ζητούμε, σύμφωνα με το άρθρο 43 Α του Κανονισμού της Βουλής, την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, , προκειμένου να πραγματοποιηθεί ακρόασή του για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας καθώς και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Θεμιστοκλή Δεμίρη, για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π.

Οι Αιτούντες Βουλευτές

Παναγιώτης Δουδωνής

Α΄ Αντιπρόεδρος Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Μπιάγκης Δημήτριος