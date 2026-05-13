Πρόβλημα από τα πρώτα λεπτά του Game 5 με τη Βαλένθια αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς ο Κένεθ Φαρίντ αποχώρησε τραυματίας μετά από σύγκρουση στο αριστερό γόνατο, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο των «πράσινων».

Ο Αμερικανός σέντερ τραυματίστηκε σε φάση του αγώνα, όταν στην προσπάθειά του να δώσει σκριν συγκρούστηκε γόνατο με γόνατο με τον Ζαν Μοντέρο.

Ο Φαρίντ έπεσε στο παρκέ και έμεινε για αρκετά δευτερόλεπτα, εμφανώς πονώντας στο αριστερό γόνατο.

Λίγο αργότερα σηκώθηκε, όμως αποχώρησε προς τον πάγκο με τη βοήθεια συμπαικτών του, χωρίς να πατάει το πόδι του, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στον Εργκίν Αταμάν και στο τεχνικό επιτελείο ενόψει της συνέχειας της αναμέτρησης.