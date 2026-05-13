Δημοφιλή
- 1
Ποια είναι η Ι. Γκελεστάθη που γύρισε την πλάτη στον Μητσοτάκη μια μέρα πριν το συνέδριο της ΝΔ
- 2
Eurovision 2026: Ο Akylas τραυματίστηκε πριν τον μεγάλο τελικό
- 3
Συγκλονίζει ο πατέρας 16χρονης που έβαλε τέλος στη ζωή της: «Είχε ανάγκη να μιλήσει, να αισθανθεί καλά, να την α
- 4
Παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη
- 5
LIVE: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 14-10 (1ο δεκάλεπτο)
- 6
Eurovision 2026: Ραγδαία πτώση του Akylas στα στοιχήματα μετά την εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό
- 7
Σκάνδαλο Υποκλοπών: Έρχονται 6 νέες μηνύσεις που «δείχνουν» κατασκοπεία
- 8
Ιδιόγραφη διαθήκη: Τι ισχύει με την ημερομηνία – Τα λάθη που μπορούν να την καταστήσουν άκυρη
- 9
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
- 10
Λευκάδα: Η κατασκευάστρια εταιρεία του drone αρνείται ότι είναι δικό της - Οι χειρόγραφες σημειώσεις που βρέθηκ
Η 12άδα του Παναθηναϊκού για το Game 5 με τη Βαλένθια – Ποιοι έμειναν εκτός
Γνωστή έγινε η 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR λίγο πριν το τζάμπολ του Game 5 απέναντι στη Βαλένθια στη Roig Arena, στον καθοριστικό αγώνα που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four. Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός αποστολής τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ. Η δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του αποτελείται από τους: Σορτς, […]
Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαιρέτησε έναν-έναν τους παίκτες πριν το Game 5 με Βαλένθια
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε κοντά στην αποστολή του Παναθηναϊκού λίγο πριν το καθοριστικό Game 5 απέναντι στη Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague, θέλοντας να δώσει ώθηση στους «πράσινους» ενόψει της μεγάλης μάχης. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, παρότι εξακολουθεί να μην έχει δικαίωμα παρουσίας στα γήπεδα της διοργάνωσης, έκανε αισθητή την παρουσία του στη Βαλένθια, […]
Σαν σήμερα το 2012, το… πεταχτάρι του Πρίντεζη χάρισε στον Ολυμπιακό την Ευρωλίγκα (vid, pic)
Ο Ολυμπιακός σαν σήμερα (13/05) έκανε την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. «Λύγισε» την ΤΣΣΚΑ στον τελικό της EuroLeague και πήρε τον δεύτερο τίτλο του στη διοργάνωση. Η ομάδα του Πειραιά εκείνη τη χρονιά δεν ήταν από τα φαβορί για τον τίτλο διότι, διέθετε ένα ρόστερ με έξι Έλληνες και πέντε ξένους και […]
Μπαρτζώκας: «Μία προπόνηση είναι πολύ πιο σκληρή από ένα παιχνίδι σαν και αυτό»
Ο Ολυμπιακός επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του στην αναμέτρηση κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου και «καθάρισε» ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, χτίζοντας μεγάλη διαφορά απέναντι στον Κολοσσό. Μετά το παιχνίδι, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» τοποθετήθηκε στη συνέντευξη Τύπου, σχολιάζοντας τόσο την εικόνα της ομάδας του όσο και την προετοιμασία ενόψει του Final Four […]
Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 117-76: Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη με 41 πόντους διαφορά και έκαναν το 1-0 στα προημιτελικά
Ο Ολυμπιακός μπήκε με απόλυτη σοβαρότητα στον πρώτο προημιτελικό των playoffs της Stoiximan GBL και επικράτησε άνετα του Κολοσσού Ρόδου με 117-76 στο ΣΕΦ, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά. Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται πλέον ακόμη μία νίκη για να «κλειδώσουν» την παρουσία τους στην επόμενη φάση, με το δεύτερο παιχνίδι της σειράς […]