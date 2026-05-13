Η έρευνα των Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με το πλωτό drone με εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ολοκληρώθηκε, με επίσημο συμπέρασμα πως το σκάφος είναι ουκρανικής προέλευσης.

Η ανάλυση των κινήσεών του πραγματοποιήθηκε μέσω του GPS που έφερε το μη επανδρωμένο όχημα. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία παρέστη και ο Ουκρανός ομόλογός του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισήμανε, ότι ο εντοπισμός του drone στις ελληνικές θάλασσες αποτελεί «ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα» για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η εταιρία UFORCE, ωστόσο που δηλώνει «μοναδικός κατασκευαστής» των μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας κλάσης Magura, αρνείται ότι το συγκεκριμένο drone ανήκει σε αυτήν. Όπως υποστηρίζει, το σκάφος που εντοπίστηκε «δεν είναι Magura», απορρίπτοντας κάθε σύνδεση με την υπόθεση.

Οι χειρόγραφες σημειώσεις και τα τεχνικά ευρήματα

Εντύπωση έχει προκαλέσει το γεγονός, ότι μέσα στο drone βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις τόσο στα ουκρανικά, όσο και στα ρωσικά. Η παρουσία αυτών των εγγράφων δεν θεωρείται από μόνη της αντιφατικό στοιχείο, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές.

Οι σειριακοί αριθμοί στα δορυφορικά συστήματα επικοινωνίας, οι μονάδες μετάδοσης δεδομένων, η αρχιτεκτονική των ηλεκτρονικών και οι διαμορφώσεις του λογισμικού, σε συνδυασμό με τις χειρόγραφες σημειώσεις, οδήγησαν τα εξειδικευμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στο σαφές συμπέρασμα περί ουκρανικής ταυτότητας της πλατφόρμας.

Ένα από τα πιο κρίσιμα ευρήματα αφορά τα συστήματα επικοινωνίας του drone. Το σκάφος διέθετε διπλό δορυφορικό σύστημα, ένδειξη ότι είχε σχεδιαστεί για αποστολές μεγάλης εμβέλειας και υψηλής τεχνολογικής πολυπλοκότητας.

Αξιοποίηση της τεχνολογίας

Πέρα από τη δικαστική και επιχειρησιακή διάσταση, το περιστατικό στη Λευκάδα προσφέρει στις Ένοπλες Δυνάμεις μια σπάνια ευκαιρία τεχνολογικής αξιοποίησης. Η διαδικασία του reverse engineering δεν περιορίζεται στην αντιγραφή ενός ξένου συστήματος, αλλά περιλαμβάνει ανάλυση, κατανόηση και αξιολόγηση, μετατρέποντας το πραγματικό επιχειρησιακό δείγμα σε πολύτιμη γνώση για μελλοντική χρήση.