Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ φέρεται να έχει ενημερώσει στενούς του συνεργάτες ότι είναι έτοιμος να δώσει μάχη για την ηγεσία, σε περίπτωση που ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ προχωρήσει στη διαδικασία αμφισβήτησης. Την πληροφορία μετέδωσε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Στίβεν Σουίνφορντ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, ο Στάρμερ εμφανίστηκε μαχητικός στο Κοινοβούλιο, αμέσως μετά την παραδοσιακή ομιλία του βασιλιά Καρόλου, η οποία παρουσίασε τις νομοθετικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Ο Στρίτινγκ, ένας από τους βασικούς εσωκομματικούς αντιπάλους του πρωθυπουργού, ενδέχεται να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας, διεκδικώντας παράλληλα την αρχηγία του Εργατικού Κόμματος και την πρωθυπουργία. Παρά τις φήμες, ο Στάρμερ στη συζήτηση που ακολούθησε στη Βουλή των Κοινοτήτων εμφανίστηκε αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του.

Η ομιλία του Καρόλου, όπως τόνισε ο Στάρμερ, «χάραξε έναν ελπιδοφόρο δρόμο». Αναφερόμενος στις «προκλήσεις» που αντιμετωπίζει η κυβέρνησή του, διαβεβαίωσε ότι «δεν θα απαρνηθεί τις εργατικές αξίες του», επικρίνοντας όσους προωθούν «μια πολιτική μνησικακίας και διχασμού». Παράλληλα, υποσχέθηκε συνέπεια στις δεσμεύσεις του για την οικονομική ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη βελτίωση του συστήματος υγείας — ζητήματα που απασχολούν έντονα τη βρετανική κοινωνία.

Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως επιθυμεί «να συνεχίσει να κυβερνά», δείχνοντας ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times και άλλα μέσα ενημέρωσης, ο Στρίτινγκ σχεδιάζει να παραιτηθεί αύριο. Το πρωί της Τετάρτης συναντήθηκε για λιγότερο από 20 λεπτά με τον Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ, χωρίς να κάνει δηλώσεις κατά την αποχώρησή του.

Η ομιλία του βασιλιά Καρόλου και οι κυβερνητικές προτεραιότητες

Στην ομιλία του στη Βουλή των Λόρδων, ο Κάρολος, έχοντας στο πλευρό του τη βασίλισσα Καμίλα, παρουσίασε 35 νομοσχέδια που συντάχθηκαν από την κυβέρνηση. Αυτά αφορούν θέματα όπως η εθνικοποίηση της χαλυβουργίας British Steel, η πράσινη ενέργεια και η ενίσχυση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο μονάρχης υπογράμμισε ότι «ένας κόσμος ολοένα και πιο επικίνδυνος και ασταθής απειλεί το Ηνωμένο Βασίλειο», αναφερόμενος στις διεθνείς εντάσεις και ειδικά στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ των προτάσεων που θα συζητηθούν στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο περιλαμβάνονται η καθιέρωση δικαιώματος ψήφου από την ηλικία των 16 ετών και η μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου. Από το 2018, περισσότεροι από 200.000 μετανάστες έχουν διασχίσει τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.