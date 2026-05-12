Η Κυβερνητική κρίση στη Βρετανία φαίνεται να κορυφώνεται, καθώς έξι μέλη της κυβέρνησης του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ αναμένεται να του ζητήσουν να αποχωρήσει, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph, λίγο πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η Telegraph, επικαλούμενη πηγές από το υπουργικό συμβούλιο, αναφέρει ότι πρόκειται για την υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ, τον υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι, τον υπουργό Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ, την υπουργό Πολιτισμού Λίσα Νάντι, την υπουργό Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ και τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

Η υφυπουργός Μιάτα Φανμπουλέχ υπέβαλε την παραίτησή της, επιδιώκοντας να ωθήσει τον Στάρμερ σε αποχώρηση. Στην επιστολή της, που δημοσιεύθηκε στο Χ, σημειώνει: «Σας παρακαλώ να πράξετε ό,τι απαιτείται για τη χώρα και για το κόμμα και να ορίσετε χρονοδιάγραμμα για μία συντεταγμένη μετάβαση».

Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, εμφανίστηκε αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. «Η χώρα αναμένει από εμάς να συνεχίσουμε να κυβερνάμε. Αυτό κάνω εγώ και αυτό πρέπει να κάνουμε ως Υπουργικό συμβούλιο», δήλωσε στη συνεδρίαση της Ντάουνινγκ Στριτ, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Πιέσεις από υπουργούς και βουλευτές

Ο Βρετανός πρωθυπουργός του , βρίσκεται στην εξουσία λιγότερο από δύο χρόνια, αντιμετωπίζει έντονη αμφισβήτηση μετά την ήττα των Εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, υπουργοί όπως η Σαμπάνα Μάχμουντ και η Ιβέτ Κούπερ του ζήτησαν να ορίσει ημερομηνία αποχώρησης.

Περίπου 80 βουλευτές των Εργατικών έχουν απευθύνει παρόμοιο αίτημα, ενώ τέσσερις βοηθοί υπουργών υπέβαλαν χθες τις παραιτήσεις τους, ζητώντας την απομάκρυνση του Στάρμερ. Ανάμεσά τους, η Μέλανι Γουόρντ, βοηθός του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι, η οποία έγραψε στο Χ ότι «ο πρωθυπουργός δεν έχει πια την εμπιστοσύνη του κοινού».

Η βουλευτής των Εργατικών Κάθριν Γουέστ κάλεσε επίσης σε ορισμό χρονοδιαγράμματος για εκλογή νέου ηγέτη, υπογραμμίζοντας πως «η πρωινή ομιλία του πρωθυπουργού ήταν πολύ λίγη, πολύ αργά».

Η στάση του Στάρμερ και οι εσωκομματικές ισορροπίες

Σε πρόσφατη ομιλία του, ο Στάρμερ αναγνώρισε την απογοήτευση των πολιτών, δηλώνοντας: «Γνωρίζω ότι κάποιοι με αμφισβητούν και γνωρίζω ότι πρέπει να τους αποδείξω ότι έχουν άδικο. Και θα το κάνω». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη αμφισβήτηση της ηγεσίας του θα έβλαπτε ανεπανόρθωτα το Εργατικό Κόμμα, μόλις δύο χρόνια μετά τη μεγάλη εκλογική του νίκη το 2024.

Σύμφωνα με τον υπουργό Διακυβερνητικών Σχέσεων Ντάρεν Τζόουνς, ο πρωθυπουργός συμβουλεύεται τους συναδέλφους του, ενώ η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο.

Εσωτερικά και εξωτερικά μέτωπα

Από την ανάληψη της πρωθυπουργίας τον Ιούλιο του 2024, ο Στάρμερ έχει δεχθεί κριτική για κοινωνικά μέτρα και σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική, που απογοήτευσαν μέρος των ψηφοφόρων των Εργατικών. Παράλληλα, η κυβέρνησή του έχει ταλανιστεί από παραιτήσεις και το σκάνδαλο του διορισμού του Πίτερ Μάντελεσον ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ.

Η απόδοσή του στη διεθνή σκηνή, και ιδίως στις επαφές του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν και την Ουκρανία, έχει αποσπάσει θετικά σχόλια, χωρίς όμως να αντισταθμίσει τα εσωτερικά προβλήματα.

Αναζήτηση διαδόχου και σενάρια διαδοχής

Η δυσαρέσκεια στο Εργατικό Κόμμα αυξήθηκε μετά τις τοπικές εκλογές, όπου το κόμμα έχασε έδαφος από το κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ και τους Πράσινους. Βάσει των κανόνων του κόμματος, απαιτείται η στήριξη 81 βουλευτών για να κινηθεί διαδικασία αμφισβήτησης ηγεσίας.

Σύμφωνα με φήμες, η πρώην αντιπρόεδρος Άντζελα Ρέινερ ή ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ ενδέχεται να επιδιώξουν την ηγεσία, ενώ το όνομα του δημάρχου του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ ακούγεται έντονα, αν και δεν έχει δικαίωμα υποψηφιότητας, καθώς δεν είναι βουλευτής.

Σε ομιλία της, η Ρέινερ σχολίασε πως «αυτό που κάνουμε δεν λειτουργεί και πρέπει να αλλάξει», χωρίς όμως να ζητήσει ρητά την αποχώρηση του πρωθυπουργού.

Ο Κιρ Στάρμερ παραμένει, προς το παρόν, ο τέταρτος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε πέντε χρόνια, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών ανακατατάξεων για τη χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάικλ Γκόουβ, πρώην υπουργός στην κυβέρνηση των Συντηρητικών υπό τον Ρίσι Σούνακ, σε άρθρο του στο περιοδικό «The Spectator» έκανε λόγο για «Σταρμεργεδδών».