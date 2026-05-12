Τις τελευταίες πινελιές στα γυρίσματα μιας ταινίας μικρού μήκους έβαλαν την Κυριακή τα μέλη της κινηματογραφικής ομάδας των «Συλλογικών Δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 18 ΑΝΩ». Πρόκειται για μια ομάδα που έχει ως στόχο, μέσω της δημιουργίας ταινιών μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, να δείξει ότι οι πρώην εξαρτημένοι μπορούν να είναι και πάλι μέλη της κοινωνίας – αυτή τη φορά με διαφορετικό ρόλο.

Με τίτλο «Μεγάλωσες», η ταινία – διάρκειας 15 λεπτών – πραγματεύεται ζητήματα μοναξιάς και αναζήτησης επικοινωνίας. Βασικοί πρωταγωνιστές είναι μια γυναίκα 66 ετών που ζει μόνη της και ένας άστεγος πρόσφυγας που κοιμάται σε ένα παγκάκι, οι οποίοι έρχονται κοντά λόγω της ανάγκης τους για ανθρώπινη επαφή και κατανόηση. «Η ταινία δεν έχει να κάνει με την εξάρτηση, αλλά αφορά πράγματα που νιώθουν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν χρήση – με το περιθώριο και τη μοναξιά», λένε οι δημιουργοί του έργου.

Η κινηματογραφική ομάδα ιδρύθηκε το 2023 – αποτελείται από πρώην χρήστες και θεραπευτές που ήταν μέλη και φίλοι του 18 ΑΝΩ. Είναι μόνο μία από τις ομάδες τέχνης που λειτουργούν στο πλαίσιο των «Συλλογικών Δράσεων». «Μέσω της συλλογικής δημιουργίας, η ομάδα βοηθάει τους ανθρώπους να συνδεθούν με την τέχνη και να μη γυρίσουν στην εξάρτηση», λέει στα «ΝΕΑ» η Ρουμπίνη Δαφνή, πρώην εκπαιδευτικός στα σχολεία του 18 ΑΝΩ και συντονίστρια της κινηματογραφικής ομάδας. Λειτουργούν επίσης ομάδες ποίησης και θεάτρου.

Πριν από τη συγκεκριμένη ταινία, η κινηματογραφική ομάδα είχε κάνει την «πρεμιέρα» της με ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τον ρατσισμό. Το 2023, το είχαν μάλιστα παρουσιάσει σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στην Καλλιθέα και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας.

Το υπόγειο στα Εξάρχεια και το μηδενικό budget

Σε ένα υπόγειο στα Εξάρχεια – εκεί όπου συνεδριάζουν εβδομαδιαία – οι άνθρωποι της ομάδας δείχνουν με περηφάνεια τον νέο εξοπλισμό που κατάφεραν να αποκτήσουν μέσω δωρεάς ενός αλληλέγγυου – μια οθόνη προβολών ανάμεσα στα άλλα. Λένε ότι η απεξάρτηση είναι μια «συλλογική διαδικασία», που τη βρίσκεις προσπαθώντας να ξεφύγεις από το «εγώ» της εξάρτησης. Αυτός είναι και ο λόγος που όλη η παραγωγή της ταινίας – από τη συγγραφή του σεναρίου μέχρι τα γυρίσματα – έγινε από το σύνολο των συμμετεχόντων. «Φτιάξαμε την ταινία, από το τίποτα, χωρίς budget», τονίζει η Ρ. Δαφνή. Το κάθε μέλος της ομάδας προσέφερε με σχετικές γνώσεις που τυχόν είχε, αλλά πολλά χρειάστηκε να τα μάθουν όλοι μαζί από την αρχή. Σε αυτό το πλαίσιο προσφέρθηκαν εθελοντικά μαθήματα σεναρίου και θεατρολογίας.

Η ομάδα σκοπεύει να στείλει την καινούργια της ταινία σε φεστιβάλ κινηματογράφου το προσεχές διάστημα. Ακόμα δεν έχουν αποφασίσει πότε και πού θα γίνει η πρεμιέρα. «Ουσιαστικά βάζουμε την τέχνη στη ζωή των πρώην εξαρτημένων με κοινωνικό πρόσημο. Ετσι, συνεχίζουμε την παράδοση του 18 ΑΝΩ», καταλήγει η Δαφνή.