Από τα χιόνια της Πρωτομαγιάς στα βουνά της Αττικής μέχρι την ηλιοθεραπεία στις ζεστές αμμουδιές της χρειάστηκαν μόλις… πέντε ημέρες. H πορεία του υδραργύρου την τελευταία εβδομάδα είναι εκρηκτική, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο 15 βαθμών Κελσίου σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο διάστημα. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Αθήνας, όπου στις 2 Μαΐου καταγράφηκε ρεκόρ εκατονταετίας από πλευράς χαμηλών θερμοκρασιών, με τη μέγιστη τιμή να φτάνει τους μόλις 15,2° C, ενώ χθες έφτασε τους 31° C. Ο καιρός δείχνει να τρελάθηκε.

Οπως εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, τις τελευταίες ημέρες «η θερμοκρασία στη χώρα κυμαίνεται σε επίπεδα 4 έως 5 βαθμών Κελσίου πάνω από το κανονικό». Σήμερα «οι μέγιστες τιμές αναμένεται να φτάσουν τους 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου», αναφέρει. «Συγκεκριμένα, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, τους 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Στερεά Ελλάδα, τη Θήβα, τη Λιβαδειά, ίσως και στην Ανατολική Πελοπόννησο, θα έχουμε 32 με 33 βαθμούς Κελσίου». Ολα αυτά ενώ η μέση κλιματική τιμή για την Αθήνα τον μήνα Μάιο είναι 26,2° C και στην υπόλοιπη χώρα 26 με 28° C.

«Παρ’ όλ΄ αυτά, έχουμε δει και υψηλότερες τιμές τον μήνα Μάιο, όπως το 2021, όταν στην Κρήτη η θερμοκρασία έφτασε τους 37,3 βαθμούς Κελσίου», αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος εξηγεί πως «ο καιρός δεν τρελάθηκε». «Στην Ελλάδα μπορείς να τα περιμένεις όλα», λέει. «Επειδή βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ Βορρά και Νότου, άλλες φορές μπαίνει κυκλοφορία από τον Βορρά, με αποτέλεσμα να έχουμε γρήγορα ψυχρές αέριες μάζες, και άλλες από τον Νότο, με θερμές αέριες μάζες. Μέσα σε ένα 10ήμερο μπορεί να περάσει από τον χειμώνα και τις χιονοδρομικές καταστάσεις σε σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες και πιο φιλικές θάλασσες. Στην Ελλάδα μπορείς να συναντήσεις 17 τύπους καιρού, σε άλλες περιπτώσεις να σου θυμίζει αφρικανική Σαχάρα και σε άλλες αλπικά τοπία».

Η ψυχρή εισβολή

Η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τον Θοδωρή Κολυδά: αρκεί να αναλογιστεί κάποιος ότι μόλις πριν από μία εβδομάδα, από την 1η έως τις 3 Μαΐου 2026, σημειώθηκε ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών στην Ελλάδα, λόγω της ψυχρής εισβολής που συνοδεύτηκε από εκτεταμένες χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του κλιματικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Θησείο, η Πρωτομαγιά του 2026 με μέση θερμοκρασία 24ώρου ίση με 13,3° C ήταν από τις ψυχρότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Αθήνα. Ηταν η 4η ψυχρότερη των τελευταίων 135 ετών, με την ψυχρότερη Πρωτομαγιά να είναι αυτή του 1944 (12,1° C) και να ακολουθούν αυτές του 1987 και του 1988 με μέσες θερμοκρασίες 12,73° C και 13,2° C αντίστοιχα.

Η μέγιστη θερμοκρασία στις 2 Μαΐου 2026 στο Θησείο ήταν 15,2° C, τιμή που αποτελεί τη χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ από το 1890 για τη συγκεκριμένη ημέρα, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Εντυπωσιακά χαμηλές ήταν, σύμφωνα με τον κόμβο ενημέρωσης ClimateHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και οι θερμοκρασίες που επικράτησαν τις επόμενες ημέρες, δηλαδή στις 3 και 4 Μαΐου 2026, όταν οι μέσες θερμοκρασίες 24ώρου βρίσκονται στη 2η θέση ψυχρότερων ημερών για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες από το 1890. Τέσσερις ημέρες μετά, η θερμοκρασία προσέγγιζε τους 30 βαθμούς…

«Αν και το κλίμα χαρακτηρίζεται από έντονη φυσική μεταβλητότητα, είναι πολύ πιθανό το φαινόμενο αυτό να συνδέεται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Είναι διαπιστωμένο ότι η υπερθέρμανση (και μάλιστα η ασύμμετρη υπερθέρμανση) του πλανήτη επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και κατά συνέπεια την ένταση, τη γεωγραφική κατανομή αλλά και την εποχικότητα των διαφόρων καιρικών συστημάτων, όπως είναι οι ψυχρές ή θερμές εισβολές», σχολιάζουν οι ερευνητές του ΕΑΑ που έχουν την ευθύνη του AtmoHub.

Από αύριο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται νέα αλλαγή του καιρού. «Θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα επανέλθει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή στους 24-25° C, ενώ θα σημειωθούν και βροχοπτώσεις στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις, θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούνιος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με τη μέση τιμή της θετικής απόκλισης να υπολογίζεται στους +0,76° C.