Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (12/5) όταν τουριστικό σκάφος παρέσυρε τον νεαρό ενώ εκείνος έκανε ψαροντούφεκο.

Σοβαρά ερωτήματα γεννιούνται για τις συνθήκες ασφαλείας των παικτών του γνωστού ριάλιτι επιβίωσης, μετά τον φρικτό τραυματισμό και στα δυο πόδια παίκτη, ο οποίος νοσηλεύεται στον Άγιο Δομίνικο.

Ο παίκτης είχε ατύχημα ενώ έκανε ψαροντούφεκο, όταν τουριστικό σκάφος τον χτύπησε, προκαλώντας του ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Σύμφωνα με τον πατέρα του παίκτη, ο γιος του είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, κάτι που μπορεί να επιβεβαιωθεί και από τον συνοδό του στη δραστηριότητα, επίσης παίκτη του παιχνιδιού.

«Η κατάσταση ήταν σοβαρή, έχει περάσει το πρώτο 24ωρο, ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο. Ήταν με ψαροντούφεκο. Πέρασε ένα σκάφος με δυο εξωλέμβιες μηχανές, είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ήταν μπροστά και άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα. Μετά έχασε αρκετό αίμα. Έκανε περίπου 40 λεπτά να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε και άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα», ανέφερε ο πατέρας του παίκτη στην εκπομπή Buongiorno.

Σε ανακοίνωσή του το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας, αναφέρει ότι το σκάφος με το όνομα «Adrien III» επέστρεψε το πρωί της Κυριακής στο ναυπηγείο του Μπαγιαΐμπε, μετά το ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα.

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης του σκάφους, το πλοιάριο κατευθυνόταν προς τη νήσο Σαόνα στο πλαίσιο τουριστικής εκδρομής, όταν χτύπησε κατά λάθος τον Έλληνα παίκτη του Survivor ο οποίος πραγματοποιούσε κατάδυση στην περιοχή.

Οι αρχές τοπικά διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.