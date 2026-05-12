Νέα προθεσμία για απολογία έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας τεσσάρων παιδιών στην Παντάνασσα Ηρακλείου. Η απολογία του αναμένεται να δοθεί αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, ωστόσο η διαδικασία αναβλήθηκε. Η υπεράσπιση ζήτησε να προηγηθεί η κατάθεση της 28χρονης, η οποία νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ μετά τον σοβαρό τραυματισμό της. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση, καθώς η γυναίκα βρέθηκε τραυματισμένη στον δρόμο και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Ο 30χρονος φέρεται να υποστηρίζει, ότι η πόρτα του συνοδηγού ήταν προβληματική και πως η σύζυγός του βρέθηκε εκτός οχήματος, χωρίς να αντιληφθεί πώς συνέβη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Διονύσης Βέρρας, χαρακτήρισε κρίσιμη την κατάθεση της παθούσας, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η απολογία για μια τόσο βαριά κατηγορία χωρίς να ακουστεί η δική της εκδοχή. Σύμφωνα με τον κ. Βέρρα, η δικογραφία παρουσιάζει σοβαρά κενά, αφού δεν περιλαμβάνει ακόμη την κατάθεση της 28χρονης ούτε πλήρη καταγραφή των τεχνικών στοιχείων. Όπως είπε, πρόκειται για δικογραφία«της πλάκας».

Ο συνήγορος σημείωσε, ότι πρέπει να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα: από το αν η γυναίκα ωθήθηκε εκτός του οχήματος έως το αν άνοιξε η ίδια την πόρτα και έπεσε στο οδόστρωμα. «Ας ακούσουμε λοιπόν και την παθούσα να μας πει πώς έπεσε στο οδόστρωμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε ακόμη ότι η έλλειψη στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε αντιστροφή του βάρους απόδειξης και πως η ανάκριση πρέπει να εξαντλήσει το χρονικό περιθώριο, ώστε να εξασφαλιστεί η κατάθεση της 28χρονης, εφόσον το επιτρέψει η υγεία της.

Αν μέχρι την εξάντληση της προθεσμίας δεν καταστεί δυνατό να ληφθεί κατάθεση για ιατρικούς λόγους, η απολογία του 30χρονου θα πρέπει να προχωρήσει, σύμφωνα με την υπεράσπιση. Ωστόσο, ζητείται να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε να ακουστεί η ίδια η παθούσα. Η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ η κατάθεσή της θεωρείται καθοριστική για την αποσαφήνιση των γεγονότων. Οι αρχές αναμένουν να διαπιστώσουν αν και πότε θα είναι σε θέση να περιγράψει όσα συνέβησαν.

Νέα στοιχεία στην ανάκριση

Η υπεράσπιση προσκόμισε νέα στοιχεία στην ανακρίτρια Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων φωτογραφικό υλικό, σύμφωνα με το cretalive.gr. Όπως ανέφερε ο κ. Βέρρας, οι φωτογραφίες αποδεικνύουν ότι το συμβάν με τον σπασμένο προφυλακτήρα της κλούβας δεν συνδέεται με το σημείο όπου βρέθηκε τραυματισμένη η 28χρονη.

Κατά την υπεράσπιση, ο 30χρονος, επιστρέφοντας με την οικογένειά του προς το σπίτι, φέρεται να προσέκρουσε τον προφυλακτήρα σε αναστροφή του δρόμου, περίπου 1,5 χλμ. μακριά από το σημείο του τραυματισμού. Υποστηρίζεται ότι κάμερες ασφαλείας δείχνουν την κλούβα να επιστρέφει χωρίς τον προφυλακτήρα, επιβεβαιώνοντας τη θέση αυτή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε αιμόφυρτη στον δρόμο, με τις συνθήκες του τραυματισμού να παραμένουν αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζευγάρι είχε ξεκινήσει από το σπίτι του στην Παντάνασσα με προορισμό το Ηράκλειο, έχοντας μαζί του τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους, ένα 7χρονο, ένα 4χρονο και ένα βρέφος μόλις τριών μηνών. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, φέρεται να επέστρεψαν στο σπίτι για να πάρουν κάτι απαραίτητο για το βρέφος.

Ωστόσο, πριν φτάσουν, η 28χρονη βρέθηκε εκτός του οχήματος τραυματισμένη, με τον 30χρονο να υποστηρίζει πως η πόρτα του συνοδηγού είχε πρόβλημα και άνοιξε. Η εκδοχή αυτή ωστόσο αμφισβητείται, καθώς τα ευρήματα στο σώμα της γυναίκας παραπέμπουν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε πιθανή παράσυρση και πάντως σε «ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια», όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς της, Νίκος Στειακάκης.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, τα οποία έχουν συλλεχθεί και αναμένεται να εξεταστούν, με τα αποτελέσματα των αναλύσεων DNA να θεωρούνται επίσης, πολύ κρίσιμα. Ο κ. Στειακάκης σημείωσε παράλληλα πως ανάμεσα στα στοιχεία που επεξεργάζονται είναι και η κατάσταση του αυτοκινήτου και τα περί προβληματικής πόρτας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις μαρτυρίες των παιδιών που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, καθώς φέρεται η 7χρονη κόρη του ζευγαριού να έχει πει, ότι ο πατέρας της έσπρωξε τη μητέρα της έξω από το αυτοκίνητο και μετά την παρέσυρε με αυτό.

«Το κρισιμότερο αποδεικτικό μέσο για το τι έχει συμβεί, εντέλει, σε αυτό το αυτοκίνητο είναι η κατάθεση της ίδιας της παθούσας», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι παρόντα στο περιστατικό και μέσα στο αυτοκίνητο ήταν τα τρία ανήλικα τέκνα, το ένα εκ των οποίων (το 7χρονο) κατά πάσα πιθανότητα θα εξεταστεί με τον τρόπο που προβλέπει η νομοθεσία, παρουσία παιδοψυχίατρου.