Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οδηγός κινήθηκε ανάποδα στο αντίθετο ρεύμα, τη στιγμή που δημοσιογράφος της ΕΡΤ μετέδιδε ζωντανά την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.

Ο ρεπόρτερ έμεινε άφωνος μπροστά στο απρόοπτο, καθώς το όχημα φάνηκε να κινείται αντικανονικά. Το γεγονός προκάλεσε έκπληξη τόσο στον ίδιο όσο και στους τηλεθεατές που παρακολουθούσαν τη ζωντανή μετάδοση.

Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης και έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες σχολίασαν το συμβάν, επισημαίνοντας τα ζητήματα οδικής ασφάλειας στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα. Ωστόσο, το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που προκαλούν οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο τμήμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας μεταξύ Πατησίων και Κηφισίας. Ο οδηγός, ερχόμενος από το κέντρο, επιχείρησε να στρίψει αριστερά — κίνηση που στο συγκεκριμένο σημείο απαγορεύεται ρητά — με αποτέλεσμα να βρεθεί στο αντίθετο ρεύμα, πρόσωπο με πρόσωπο με τα οχήματα που κινούνταν κανονικά προς την Κηφισίας.

Οι οδηγοί που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ΙΧ παρακολούθησαν σοκαρισμένοι για λίγα δευτερόλεπτα μια κατάσταση που θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη. Ευτυχώς, ο οδηγός αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος του, σταμάτησε το όχημα και έκανε όπισθεν με προσοχή, επιστρέφοντας στη σωστή λωρίδα χωρίς να προκληθεί ατύχημα.

Μια «κλασική» παγίδα για τους οδηγούς

Η λεωφόρος Αλεξάνδρας, ένας από τους πιο κεντρικούς και πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας, διαθέτει πολλαπλές απαγορεύσεις στροφών που δεν είναι πάντα ευδιάκριτες για τους οδηγούς. Το φαινόμενο είναι συχνό, ιδίως για όσους δεν γνωρίζουν καλά το οδικό δίκτυο ή κινούνται βιαστικά.

Η αριστερή στροφή που επιχείρησε ο οδηγός στο συγκεκριμένο σημείο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα παράβασης με δυνητικά σοβαρές συνέπειες. Η είσοδος στο αντίθετο ρεύμα μιας αρτηρίας με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο μπορεί να αποδειχθεί μοιραία ακόμη και από ένα μικρό λάθος.

Τι προβλέπει ο νόμος

Η κυκλοφορία σε αντίθετο ρεύμα αποτελεί μία από τις βαρύτερες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Για τον οδηγό που θα συλληφθεί επ’ αυτοφώρω, οι συνέπειες περιλαμβάνουν υψηλό διοικητικό πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων κυκλοφορίας, ενώ σε περίπτωση ατυχήματος προκύπτει και ποινική ευθύνη.

Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει γίνει γνωστό αν ο οδηγός εντοπίστηκε από τις αρχές.