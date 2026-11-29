Μετά από 8 χρόνια η Γενική Εισαγγελία ζητά την οριστική παύση της ποινικής δίωξης σε βάρος των τριων θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης για την δολοφονία του πατέρα τους

Για 8 ολόκληρα χρόνια οι τρεις αδελφές Χατσατουριάν ζουν με τον εφιάλτη μιας δικαστικής εκκρεμότητας, έχοντας κατηγορηθεί για τη δολοφονία του πατέρα τους.

Μια υπόθεση που συγκλόνισε τη Ρωσία και πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα αντιδράσεων για την ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία κατά των γυναικών φαίνεται πλέον να πλησιάζει στο τέλος της, καθώς η Γενική Εισαγγελία.

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Η Κρεστίνα, η Αντζελίνα και η Μαρία Χατσατουριάν, ηλικίας τότε 19, 18 και 17 ετών αντίστοιχα, είχαν συλληφθεί μετά τον θάνατο του πατέρα τους, Μιχαήλ, στις 27 Ιουλίου 2018. Ο άνδρας είχε βρεθεί νεκρός, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και κοψίματα στο στήθος και τον λαιμό, στη σκάλα της πολυκατοικίας του, στη λεωφόρο Αλτουφέφσκοε της Μόσχας.

Οι τρεις νεαρές γυναίκες κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση, τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό και τους απαγορεύτηκε ακόμη και να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Ωστόσο, η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε μια εφιαλτική πραγματικότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες του οικογενειακού διαμερίσματος: χρόνια σεξουαλικής κακοποίησης, σωματικής βίας, εξευτελισμών και απειλών από τον ίδιο τους τον πατέρα.

Ο πατέρας τις κακοποιούσε και τις απειλούσε ότι θα τις σκοτώσει

Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του, ο Μιχαήλ Χατσατουριάν είχε εξοργιστεί, επειδή οι κόρες του είχαν αφήσει ακατάστατο το σπίτι. Τις επέπληξε και τις απείλησε ότι θα πλήρωναν για την κατάσταση που επικρατούσε στο διαμέρισμα.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα κατέθεσαν αργότερα οι αδελφές στους αστυνομικούς, τις καλούσε μία προς μία στο υπνοδωμάτιό του, όπου τις έβριζε, φώναζε και τελικά τις ψέκαζε στο πρόσωπο με σπρέι πιπεριού.

Η μεγαλύτερη από τις τρεις, η Κρεστίνα, άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει, κατέρρευσε στο κρεβάτι της και έχασε τις αισθήσεις της.

Η Μαρία περιέγραψε αργότερα το περιστατικό ως τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Εκείνη και η Αντζελίνα πήραν από το αυτοκίνητο του πατέρα τους ένα κυνηγετικό μαχαίρι και ένα σφυρί.

Η υπόθεση ωστόσο, είχε πολύ βαθύτερες ρίζες. Σύμφωνα με τις καταθέσεις της Αντζελίνα, ο πατέρας της είχε αρχίσει να την κακοποιεί σεξουαλικά από τον Νοέμβριο του 2014, όταν οι δυο τους βρίσκονταν σε διακοπές στο Ισραήλ. Όπως υποστήριξε, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν έκτοτε, κυρίως στο υπνοδωμάτιό του, πίσω από κλειστές πόρτες.

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Μάλιστα, σύμφωνα με αποσπάσματα της κατάθεσής της που επικαλείται δημοσίευμα του Guardian, ο πατέρας τους χρησιμοποιούσε ακόμη και τη θρησκευτική του πίστη για να δικαιολογεί τις πράξεις του. «Μας έλεγε συνεχώς ότι το σεξ εκτός γάμου είναι αμαρτία. Όμως, επειδή είμαστε το αίμα του και οι κόρες του, μπορεί να μας κάνει ό,τι θέλει και εμείς πρέπει να υποτασσόμαστε», φέρεται να είχε καταθέσει η Αντζελίνα.

Σε μηνύματα μέσω WhatsApp που είχαν διαρρεύσει στον ρωσικό Τύπο, ο 57χρονος εμφανιζόταν να απειλεί επανειλημμένα την κόρη του με σεξουαλική βία. Τον Ιανουάριο του 2018, κατά τη διάρκεια προσκυνήματος στο Ισραήλ, φέρεται να απείλησε ότι θα βιάσει τόσο την Αντζελίνα, όσο και την εν διαστάσει σύζυγό του, επειδή η κόρη του δεν βρισκόταν στο σπίτι, όταν εκείνος το απαίτησε.

Τρεις μήνες αργότερα, της έστειλε σειρά χυδαίων ηχητικών μηνυμάτων, απειλώντας ότι θα την κακοποιήσει και θα τη σκοτώσει αν επιχειρήσει να φύγει. Η κακοποίηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν περιοριζόταν στην Αντζελίνα. Ο Μιχαήλ φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά και τις άλλες δύο κόρες του, ενώ τις είχε μετατρέψει ουσιαστικά σε υπηρέτριές του.

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«Τον υπηρετούσαμε μέσα στο σπίτι, σιδερώναμε, καθαρίζαμε, μαγειρεύαμε και του δίναμε φαγητό όποτε το ζητούσε», είχε αναφέρει η Μαρία σε αστυνομική κατάθεση. Όταν οι κόρες του δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις του ή εκείνος έχανε την ψυχραιμία του, κατέφευγε στη σωματική βία.

Η τελευταία ημέρα της κακοποίησης και η δολοφονία

Το μεσημέρι της 27ης Ιουλίου 2018, ο Μιχαήλ κακοποίησε για τελευταία φορά τις κόρες του.

Η Κρεστίνα, η οποία είχε χάσει τις αισθήσεις της από τις επιπτώσεις του σπρέι πιπεριού, ξύπνησε περίπου στις 19:00, ακούγοντας φωνές από την άλλη πλευρά της πόρτας του υπνοδωματίου της.

Όταν έτρεξε στο σαλόνι, είδε την Αντζελίνα και τη Μαρία να βρίσκονται πάνω από τον πατέρα τους, ο οποίος καθόταν στην πολυθρόνα και πάλευε μαζί τους.

Πιστεύοντας ότι οι αδελφές της δέχονταν επίθεση, άρπαξε το σπρέι πιπεριού από ένα κοντινό τραπέζι και ψέκασε επανειλημμένα τον πατέρα της στο πρόσωπο.

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Αυτό που δεν γνώριζε ήταν ότι όσο εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο δωμάτιό της, η Μαρία και η Αντζελίνα είχαν ήδη επιτεθεί στον Μιχαήλ με το κυνηγετικό μαχαίρι και το σφυρί.

Ο 57χρονος, έχοντας χάσει πολύ αίμα, κατάφερε να βγει από το διαμέρισμα και βρέθηκε στο πλατύσκαλο της πολυκατοικίας. Εκεί, σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας, η Αντζελίνα τον πρόλαβε και τον μαχαίρωσε στην καρδιά.

Στο σώμα του εντοπίστηκαν συνολικά 35 τραύματα από μαχαίρι και κοψίματα στον λαιμό, στα χέρια και στον κορμό.

Λίγα λεπτά αργότερα, η Αντζελίνα κάλεσε την αστυνομία και εξήγησε ότι ο πατέρας της είχε επιτεθεί στις κόρες του υπό την επήρεια ισχυρής δόσης ηρεμιστικών και ότι τον σκότωσε για να προστατευτεί.

Η ψυχιατρική αξιολόγηση και η καταδίκη του πατέρα μετά θάνατον

Κατά τη διάρκεια της έρευνας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που ενίσχυσαν τους ισχυρισμούς των τριών αδελφών για τη συστηματική κακοποίηση που είχαν υποστεί.

Το 2025, ο Μιχαήλ Χατσατουριάν καταδικάστηκε μετά θάνατον για βίαιες σεξουαλικές πράξεις σε βάρος των θυγατέρων του, πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών και διακίνηση πορνογραφικού υλικού στο οποίο εμφανίζονταν οι ανήλικες κόρες του, το οποίο ο ίδιος είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, οι ειδικοί που εξέτασαν τις τρεις γυναίκες διαπίστωσαν ότι από το 2014 παρουσίαζαν συμπτώματα συνδρόμου κακοποίησης και μετατραυματικής διαταραχής, τα οποία συνδέονταν άμεσα με τη συμπεριφορά του πατέρα τους.

Η δικηγόρος Μαρί Νταβτιάν, η οποία εκπροσωπεί τις αδελφές από την αρχή της υπόθεσης, δήλωσε ότι οι πραγματογνωμοσύνες επιβεβαίωσαν τη βία που ασκούσε ο Μιχαήλ στις κόρες του.

Η μεταθανάτια ψυχιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση του ίδιου κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για σεξουαλικό κακοποιητή παιδιών, με τάση προς την επιθετικότητα και ιδιαίτερες σεξουαλικές προτιμήσεις που στρέφονταν στις ίδιες του τις κόρες.

Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Ψυχιατρικών και Ιατρικών Εξετάσεων Σερμπσκι, ο πατέρας τους τις απειλούσε επανειλημμένα με θάνατο εάν δεν υπάκουαν στις απαιτήσεις του, ενώ εκείνες πίστευαν ότι κάποια στιγμή θα τις σκότωνε.

Η υπόθεση που προκάλεσε κύμα οργής στη Ρωσία

Η δολοφονία του Μιχαήλ Χατσατουριάν προκάλεσε τεράστιο σοκ στη Ρωσία, πυροδοτώντας ένα ευρύ κίνημα αλληλεγγύης προς τις τρεις αδελφές, αλλά και έντονες αντιδράσεις από συντηρητικούς και θρησκευτικούς κύκλους.

Περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι υπέγραψαν διαδικτυακό ψήφισμα υπέρ των κοριτσιών, ενώ εκατοντάδες πολίτες συμμετείχαν σε διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από κυβερνητικά κτίρια. Παράλληλα, διοργανώθηκαν συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις για την οικονομική ενίσχυση της νομικής τους υπεράσπισης και την προώθηση νομοθετικών αλλαγών για την προστασία των γυναικών.

Η υπόθεση έφερε ξανά στο προσκήνιο το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας στη Ρωσία, όπου το 2017 ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε υπογράψει νόμο που αποποινικοποίησε σε μεγάλο βαθμό την πρώτη πράξη ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον δεν προκαλούσε νοσηλεία του θύματος.

Οι πρώτες τέτοιες επιθέσεις αντιμετωπίζονται πλέον ως διοικητικά αδικήματα, με ποινές που μπορεί να περιλαμβάνουν πρόστιμο, κοινωνική εργασία ή σύντομη κράτηση. Ως ποινικό αδίκημα αντιμετωπίζεται η επανάληψη της πράξης μέσα σε διάστημα ενός έτους.

Η συζήτηση για την ανεπάρκεια της προστασίας των θυμάτων ενισχύθηκε και από άλλες τραγικές υποθέσεις. Το 2021, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υποχρέωσε τη Ρωσία να καταβάλει αποζημιώσεις άνω των 370.000 ευρώ σε τέσσερις γυναίκες που είχαν υποστεί άγριες επιθέσεις από τους συντρόφους τους, επισημαίνοντας την αποτυχία των ρωσικών αρχών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την ενδοοικογενειακή βία.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν η Μαργαρίτα Γκρατσέβα, την οποία ο σύζυγός της είχε απαγάγει το 2017 και την είχε οδηγήσει σε δάσος, όπου της έκοψε και τα δύο χέρια με τσεκούρι. Η γυναίκα είχε απευθυνθεί νωρίτερα στην αστυνομία καταγγέλλοντας την επιθετική συμπεριφορά του, χωρίς οι αρχές να προχωρήσουν σε ουσιαστικές ενέργειες.

Οι αρχές ζητούν τώρα να σταματήσει η δίωξη των τριών αδελφών

Παρά τα στοιχεία για την κακοποίηση, οι τρεις αδελφές βρέθηκαν αντιμέτωπες με βαριές κατηγορίες. Αρχικά κρατήθηκαν σε γυναικείο σωφρονιστικό κατάστημα προσωρινής κράτησης στη νοτιοανατολική Μόσχα, ενώ δύο μήνες μετά τη δολοφονία αφέθηκαν ελεύθερες έπειτα από προσφυγή των δικηγόρων τους.

Τον Ιούνιο του 2019, ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν σε βάρος τους δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με το ενδεχόμενο ποινών από οκτώ έως 20 χρόνια κάθειρξης.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, οι ανακριτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν το κατηγορητήριο, υποστηρίζοντας ότι οι τρεις αδελφές είχαν ενεργήσει με προμελέτη, λόγω «έντονης προσωπικής εχθρότητας» απέναντι στον πατέρα τους, η οποία είχε προκληθεί από τη μακροχρόνια σωματική και σεξουαλική κακοποίηση.

Δύο εβδομάδες αργότερα, ωστόσο, η εισαγγελία ζήτησε επανεξέταση της υπόθεσης. Τον Ιανουάριο του 2020, ο επικεφαλής εισαγγελέας της Ρωσίας είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι κατηγορίες να μετατραπούν σε νόμιμη άμυνα. Οι ανακριτικές αρχές, όμως, αρνήθηκαν να αποσύρουν τις κατηγορίες για φόνο.

Τώρα, οκτώ χρόνια μετά το περιστατικό, η Γενική Εισαγγελία ζητά εκ νέου από το δικαστήριο της Μόσχας να τερματίσει οριστικά την υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης ακροαματικής διαδικασίας στο Περιφερειακό Δικαστήριο Μπασμάνι, εισαγγελικός λειτουργός φέρεται να υποστήριξε ότι οι ενέργειες του ανακριτή ήταν παράνομες.

«Πιστεύουμε ότι οι ενέργειες του ανακριτή είναι παράνομες. Οι αδελφές Χατσατουριάν ενήργησαν σε κατάσταση νόμιμης άμυνας. Για τον λόγο αυτό, η υπόθεση πρέπει να τερματιστεί και τα περιοριστικά μέτρα σε βάρος τους να αρθούν», ανέφερε.

Η εισαγγελία άσκησε επίσης κριτική στην Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας, κατηγορώντας την ότι παρέτεινε επανειλημμένα την έρευνα χωρίς να εκδώσει οριστική απόφαση, παραβιάζοντας κατάφωρα τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Η δικηγόρος των αδελφών, Μαρί Νταβτιάν, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αναγνωρίζει πως η νόμιμη άμυνα δεν αφορά αποκλειστικά μια επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη εκείνη ακριβώς τη στιγμή, αλλά μπορεί να συνδέεται και με μια διαρκή απειλή για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του θύματος.

«Φοβόμασταν να ζητήσουμε βοήθεια»

Στις καταθέσεις τους, οι τρεις αδελφές είχαν περιγράψει την απόγνωση στην οποία ζούσαν, αλλά και τον φόβο τους να απευθυνθούν στις αρχές.

Η μητέρα τους, Αουρέλια Ντούντουκ, είχε εγκαταλείψει την οικογενειακή κατοικία το 2015, ενώ το 2020 η μητέρα και η αδελφή του Μιχαήλ κατέθεσαν αγωγή εναντίον της, επειδή είχε δηλώσει σε συνέντευξή της ότι ο σύζυγός της τη βίαζε.

Οι συγγενείς του αρνούνταν τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ένας σύζυγος δεν μπορεί εξ ορισμού να βιάσει τη γυναίκα του.

Η Αντζελίνα είχε περιγράψει στους αστυνομικούς ότι οι αδελφές της δεν τολμούσαν να ζητήσουν βοήθεια, καθώς πίστευαν πως ο πατέρας τους είχε διασυνδέσεις παντού.

Στο αυτοκίνητό του είχαν βρεθεί επαγγελματικές κάρτες με το λογότυπο της ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), οι οποίες τον παρουσίαζαν ως υπάλληλό της. Οι ερευνητές έκριναν ότι οι κάρτες ήταν πλαστές, ωστόσο οι δικηγόροι των αδελφών υποστήριξαν ότι ο Μιχαήλ είχε σημαντικές διασυνδέσεις με αστυνομικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς.

«Η επιλογή που είχαν η Κρεστίνα, η Αντζελίνα και η Μαρία ήταν να μην κάνουν τίποτα και να ελπίζουν ότι η κατάσταση θα περάσει ή να απευθυνθούν στην αστυνομία, γνωρίζοντας ότι θα υποστούν αναπόφευκτα ακόμη έναν ξυλοδαρμό από τον πατέρα τους», είχε δηλώσει ο δικηγόρος της Αντζελίνα, Αλεξέι Πάρσιν.

Η ίδια η Κρεστίνα είχε περιγράψει σε μήνυμα προς φίλη της, περίπου έναν μήνα πριν από τον θάνατο του πατέρα της, ότι εκείνος την απειλούσε ξανά με βιασμό και ότι πλέον δυσκολευόταν να αντέξει την κατάσταση.

«Έχασα τις αισθήσεις μου μέσα στη νύχτα. Άρχισε να με διώχνει στη μία το πρωί, επειδή δεν του άρεσε που ένα από τα πουκάμισά του δεν ήταν σιδερωμένο. Άρχισα να αγχώνομαι, να κλαίω, μετά να πνίγομαι και τελικά έπεσα στο πάτωμα. Οι μικρές άρχισαν να κλαίνε και να προσπαθούν να με συνεφέρουν. Ήταν τρελό. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τις χτύπησε στο κεφάλι με το όπλο του. Γίνεται χειρότερος κάθε μέρα», έγραφε.

Όταν η φίλη της τη ρώτησε αν αυτή ήταν η καθημερινότητά τους, η Κρεστίνα απάντησε με μία λέξη: «Σχεδόν».

Πλέον, μετά από οκτώ χρόνια δικαστικής περιπέτειας, οι τρεις αδελφές βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην απαλλαγή τους από τις κατηγορίες για τη δολοφονία του πατέρα τους. Το αν η εισαγγελική θέση θα οδηγήσει τελικά στην οριστική παύση της δίωξης παραμένει ανοιχτό, με την απόφαση του δικαστηρίου να αναμένεται να κλείσει μια υπόθεση που έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της μάχης κατά της ενδοοικογενειακής βίας στη Ρωσία.