Αναλυτές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος ενός πολύνεκρου ατυχήματος γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος αν η Ρωσία συνεχίσει τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη.

Κρούει τον κώδωνα νέα έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (International Institute for Strategic Studies – IISS) καθώς φαίνεται ότι ρωσικές υπηρεσίες έχουν στο στόχαστρο υποδομές όπως σιδηροδρομικές γραμμές, αεροδρόμια και ενεργειακά δίκτυα και προειδοποιεί ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν μεγάλες απώλειες, να προκαλέσει αντιδράσεις για αντίπονα αλλά και να προκαλέσει διχασμό σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

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Σύμφωνα με την έκθεση, η εμπρηστικές επιθέσεις και η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών που συνδέονται με τη Μόσχα έχουν διπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο.

Παρά τον πόλεμο με την Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN η Μόσχα προσπαθεί παράλληλα μέσω ενδιάμεσων προσώπων και δικτύων να αποδυναμώσει την υποστήριξη της Ευρώπης προς το Κίεβο.

Στο στόχαστρο κυρίως Γερμανία και Πολωνία

Τα περισσότερα χτυπήματα που φέρονται να είναι ρωσικά έχουν καταγραφεί κυρίως στην Γερμανία και την Πολωνία.

Η στοχοποίηση δεν είναι τυχαία καθώς αυτές οι δύο χώρες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην εφοδιαστική και βιομηχανική υποστήριξη της Ουκρανίας. Περισσότερα από τα μισά περιστατικά που καταγράφηκαν από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026 σημειώθηκαν στις δύο αυτές χώρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση του IISS, στην Πολωνία καταγράφηκαν 29 περιστατικά με διασυνδέσεις με τη Μόσχα κατά την ίδια περίοδο.

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Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η έκρηξη του Νοεμβρίου του 2025, όταν εκρηκτικός μηχανισμός προκάλεσε ζημιές σε σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Βαρσοβία με τα σύνορα της Ουκρανίας.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα, ωστόσο ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε στη συνέχεια ότι η έκρηξη πιθανότατα είχε στόχο την ανατίναξη τρένου.

«Οι επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί σε τομείς κρίσιμης σημασίας για την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας, ενώ οι επιθέσεις σε δημόσιες υποδομές και τοποθεσίες υψηλού προφίλ φαίνεται επίσης να αποσκοπούν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης και της υποστήριξης προς την Ουκρανία», αναφέρει η έκθεση.

Τα δίκτυα των ενδιάμεσων προσώπων και οι εκρηκτικοί μηχανισμοί

Το IISS προειδοποιεί ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αναπτύξει δίκτυα προσώπων που στρατολογούνται για την εκτέλεση επιχειρήσεων δολιοφθοράς, τα οποία ενδέχεται να γίνονται ολοένα πιο αποτελεσματικά.

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Παράλληλα, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται εξελίσσονται και γίνονται πιο σύνθετες, περιλαμβάνοντας πλέον αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς με χρονοδιακόπτες και πυροκροτητές.

Παρά τις συλλήψεις υπόπτων, τις απελάσεις Ρώσων αξιωματούχων που φέρονται να συνδέονται με τις υπηρεσίες πληροφοριών και το κλείσιμο ορισμένων προξενείων, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν φαίνεται να έχουν καταφέρει να ανακόψουν τη δράση της Μόσχας.

«Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι αυτά τα μέτρα έχουν καταστήσει το σαμποτάζ λιγότερο ελκυστικό εργαλείο της πολιτικής του Κρεμλίνου», επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης.

«Οι συλλήψεις επιβάλλουν κόστος στα ενδιάμεσα πρόσωπα, αλλά μέχρι στιγμής όχι στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών που κατευθύνουν και διευκολύνουν τις επιχειρήσεις τους», προσθέτουν.

Όπως επισημαίνει το IISS, οι επιθέσεις εκδηλώνονται κατά κύματα σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που παραπέμπει σε κεντρικό σχεδιασμό από τη Μόσχα. Παράλληλα, ενδείξεις δείχνουν ότι ένα δίκτυο συνεργατών αναλαμβάνει τον συντονισμό επιχειρήσεων σε περισσότερες από μία χώρες. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να δραστηριοποιούνται και ανταγωνιστικά μεταξύ τους δίκτυα, κάτι που σημαίνει ότι η εξάρθρωση ενός από αυτά δεν συνεπάγεται αυτομάτως την αποτροπή νέων επιθέσεων.

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Σε στρατηγικό επίπεδο, βασική επιδίωξη της Μόσχας είναι να καταστήσει την υποστήριξη προς το Κίεβο τόσο δαπανηρή, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, ώστε να δυσχεράνει τη συνέχισή της από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η έκθεση του IISS υπογραμμίζει, τέλος, ότι η άμεση απειλή για την Ευρώπη δεν συνδέεται με το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου, αλλά με την κλιμάκωση του λεγόμενου «υβριδικού» ή «ανορθόδοξου πολέμου».

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις σαμποτάζ αποτελούν ένα μέσο άσκησης πίεσης, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανθρώπινες απώλειες και να δοκιμάσει την ενότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης.