Η πριγκίπισσα της Ουαλίας συναντά οκτώ μέλη της οργάνωσης Shine Cancer Support στο Ρίτσμοντ για να μοιραστεί τη δική της εμπειρία και να ακούσει τις ιστορίες τους

«Το να ζεις με τον καρκίνο ή με οποιαδήποτε μακροχρόνια ασθένεια είναι ένας μοναχικός δρόμος». Με αυτά τα λόγια η Κέιτ Μίντλετον περιγράφει τη δύσκολη προσωπική της εμπειρία, σε νέο απόσπασμα του ντοκιμαντέρ «Heal», που έδωσε στη δημοσιότητα το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας μιλά για τη διάγνωση και τη θεραπεία της το 2024, την πορεία της ανάρρωσής της, αλλά και τους ανθρώπους που γνώρισε στη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας. Όπως εξηγεί, η ασθένειά της την έφερε πιο κοντά σε άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Μια εμπειρία που αρχικά βίωνε μόνη της εξελίχθηκε σταδιακά σε κάτι που μπορούσε να μοιραστεί με άλλους.

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Η συνάντηση με ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο

Στο Ρίτσμοντ, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, η Κέιτ συναντά οκτώ μέλη της οργάνωσης Shine Cancer Support, η οποία παρέχει υποστήριξη σε ενήλικες ηλικίας 20 έως 49 ετών που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο.

«Γεια σας, είμαι η Κάθριν», λέει καθώς χαιρετά έναν προς έναν τους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, εξηγεί πόσο σημαντική είναι για την ίδια η συγκεκριμένη συνάντηση, καθώς της δίνεται η δυνατότητα να μοιραστεί τη δική της ιστορία και να ακούσει τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων.

«Σημαίνει πραγματικά πολλά για μένα που σας συναντώ όλους σήμερα. Χαίρομαι που μπορώ να μοιραστώ τη δική μου εμπειρία, αλλά και να ακούσω τις ιστορίες σας και να έρθω κοντά σε ανθρώπους που έχουν περάσει κάτι παρόμοιο», αναφέρει.

«Δεν το είχα συζητήσει έτσι έξω από την οικογένειά μου», προσθέτει, ευχαριστώντας τους για τον χρόνο και την ευκαιρία που της έδωσαν να μιλήσει ανοιχτά.

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Ανάμεσα στους ανθρώπους που συναντά βρίσκεται η Σέινγουεν Τζάιλς (Ceinwen Giles), συνιδρύτρια της Shine. Η ίδια διαγνώστηκε με λέμφωμα non-Hodgkin σε ηλικία 34 ετών, μόλις έξι εβδομάδες μετά τη γέννηση της κόρης της. Χρειάστηκε να παραμείνει έξι μήνες στο νοσοκομείο για τη θεραπεία της, ενώ ο σύζυγός της αναλάμβανε τη φροντίδα του μωρού.

Όπως θυμάται, εκείνη την περίοδο δεν γνώριζε κανέναν συνομήλικό της που να αντιμετώπιζε αντίστοιχη κατάσταση. Ακόμη και μια απλή πρόσκληση για μια μπίρα μπορούσε να προκαλέσει αμηχανία στους γύρω της.

Ωστόσο, όπως εξηγεί, μια έξοδος στην παμπ ήταν συχνά ακριβώς αυτό που χρειάζονταν τα μέλη της ομάδας. Σε άλλες περιπτώσεις, αναζητούσαν έναν άνθρωπο στον οποίο θα μπορούσαν να εκφράσουν ακόμη και τον φόβο τους ότι ενδέχεται να πεθάνουν, κάτι που δυσκολεύονταν να συζητήσουν με την οικογένειά τους.

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«Η ομάδα σου δίνει την ελευθερία να γελάσεις με έναν τρόπο που δεν μπορείς πουθενά αλλού», σημειώνει η Τζάιλς.

Η πρόκληση των Three Peaks για το Royal Marsden

Το ντοκιμαντέρ «Heal» ακολουθεί επίσης την Κέιτ στην πρόκληση Three Peaks Challenge, την οποία ολοκλήρωσε τον Ιούνιο, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για το Royal Marsden, το νοσοκομείο του Λονδίνου όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανέβηκε μέσα σε 24 ώρες στις ψηλότερες κορυφές της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Στο νυχτερινό ταξίδι που καταγράφεται στο απόσπασμα, έχει μόλις ολοκληρώσει την ανάβαση στο Μπεν Νέβις και κατευθύνεται προς τον δεύτερο σταθμό της διαδρομής, το Σκάφελ Πάικ.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί από το BBC One την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.