Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των κατοίκων

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους του Δήμου Μεσολογγίου, στην Αιτωλοακαρνανία, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει την περιοχή.

Με την προειδοποίηση, οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

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⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου #Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαρραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/0nAVk3qTT2… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 27, 2026

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η βροχή έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο δείχνουν τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.