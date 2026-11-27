Την Κυριακή οι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά για την εποχή

Έντονη μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα της βόρειας Ελλάδας και θυελλώδεις ανέμους. Την Κυριακή τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Από τη Δευτέρα το κρύο θα γίνει ακόμη πιο έντονο, με τις θερμοκρασίες να υποχωρούν σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά για την εποχή και τους ισχυρούς βοριάδες να ενισχύουν την αίσθηση του ψύχους. Η ψυχρή εισβολή αναμένεται να επιμείνει για αρκετές ημέρες.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι έντονα, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από αργά το βράδυ θα επηρεάσουν έντονα και περιοχές της Θεσσαλίας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με βροχές κατά τόπους στο ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, εκτός από την Κρήτη. Αργά τη νύχτα θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σταδιακά στο βόρειο Ιόνιο σε βορειοδυτικούς και στο βόρειο Αιγαίο σε ανατολικούς-βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν στα 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, φτάνοντας τους 18 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα έως 6 με 7 μποφόρ.

Έντονη κακοκαιρία και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Την Κυριακή, η επιδείνωση του καιρού θα είναι πιο έντονη, με περισσότερες και ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες να σημειώνονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα, και συγκεκριμένα στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα ιδιαίτερα ισχυρά, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς και σε περιοχές της Ηπείρου και της κεντρικής Μακεδονίας.

Διαφήμιση

Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, στο Ιόνιο 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι τοπικά θυελλώδεις, στα 7 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά και 10 μποφόρ, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο όπου θα πνέουν νοτιοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα, με το κρύο να γίνεται ιδιαίτερα έντονο. Στα βόρεια και κεντρικά θα φτάσει τους 10 με 11 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 14 με 16 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα οι μέγιστες θα κυμανθούν από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθεί παγετός, με αρνητικές θερμοκρασίες.

Τσουχτερό κρύο και θυελλώδεις άνεμοι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Τη Δευτέρα, στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας αναμένονται νεφώσεις με βροχές, ενώ στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα και κατά τόπους πιο αυξημένες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Διαφήμιση

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ανατολικοί-βορειοανατολικοί έως 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα παραμείνουν τοπικά θυελλώδεις, στα 7 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά και 10 μποφόρ, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο όπου θα φτάνουν τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Στα βόρεια και κεντρικά θα φτάσει τους 9 με 10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 11 με 14 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα οι μέγιστες θα κυμανθούν από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός, με αρνητικές θερμοκρασίες.

Από τη Δευτέρα το κρύο θα γίνει τσουχτερό σε όλη τη χώρα και θα επιμείνει για αρκετές ημέρες, με τους θυελλώδεις βοριάδες να συνεχίζονται, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αίσθηση του ψύχους. Οι μέγιστες θερμοκρασίες την επόμενη εβδομάδα θα πέσουν ακόμη και σε μονοψήφιες τιμές στα ηπειρωτικά, ενώ νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα σημειώνονται αρνητικές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές.