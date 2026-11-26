Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων λόγω της έντασης των βροχοπτώσεων που ενδέχεται να επαναληφθούν πάνω από τις ίδιες περιοχές μέσα σε λίγες ώρες

Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα στη βορειοδυτική Ελλάδα από το απόγευμα της Πέμπτης και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας απευθύνει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, εφιστώντας την προσοχή των κατοίκων σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν αρχικά στην Κέρκυρα, όπου δεν αποκλείονται ισχυρές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Αυξημένη προσοχή συνιστάται και για τους Παξούς.

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Προς το βράδυ, τα φαινόμενα αναμένεται να ενισχυθούν στη Θεσπρωτία, κυρίως στους Δήμους Φιλιατών, Ηγουμενίτσας και Σουλίου, καθώς και στα δυτικά και βόρεια τμήματα των Ιωαννίνων, στους Δήμους Πωγωνίου, Ζίτσας, Ζαγορίου και Κόνιτσας.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τις ισχυρές βροχές

Από αργά το βράδυ και κυρίως μετά τα μεσάνυχτα, οι ισχυρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να επιμείνουν στις παραπάνω περιοχές και να επεκταθούν νοτιότερα και ανατολικότερα.

Ειδικότερα, στον νομό Ιωαννίνων αυξημένη προσοχή χρειάζεται στους Δήμους Δωδώνης, Ιωαννιτών, Βορείων Τζουμέρκων και Μετσόβου.

Παράλληλα, σημαντική ενίσχυση των βροχοπτώσεων αναμένεται προς τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Στην Πρέβεζα: Στους Δήμους Πάργας, Ζηρού και Πρέβεζας.

Στους Δήμους Πάργας, Ζηρού και Πρέβεζας. Στην Άρτα: Στους Δήμους Κεντρικών Τζουμέρκων, Αρταίων, Νικολάου Σκουφά και Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Στους Δήμους Κεντρικών Τζουμέρκων, Αρταίων, Νικολάου Σκουφά και Γεωργίου Καραϊσκάκη. Στα Τρίκαλα: Στα δυτικά ορεινά τμήματα των Δήμων Πύλης και Μετεώρων.

Στα δυτικά ορεινά τμήματα των Δήμων Πύλης και Μετεώρων. Στα Γρεβενά: Σε τμήματα του νομού.

Προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, τα φαινόμενα ενδέχεται να ενισχυθούν επίσης στη Λευκάδα, στους Δήμους Ακτίου-Βόνιτσας και Αμφιλοχίας στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς και στους Δήμους Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα στην Καρδίτσα.

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Ο κίνδυνος για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Όπως επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου, εκείνο που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι το ενδεχόμενο ισχυρών βροχοπτώσεων να επαναληφθούν πάνω από τις ίδιες περιοχές μέσα σε λίγες ώρες.

Μια τέτοια εξέλιξη, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, θα μπορούσε να προκαλέσει απότομη άνοδο της στάθμης χειμάρρων και ρεμάτων, συσσώρευση νερού σε δρόμους και χαμηλά σημεία, αλλά και κατολισθήσεις ή πτώσεις βράχων στο ορεινό οδικό δίκτυο.

Ο μετεωρολόγος συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στις νυχτερινές μετακινήσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι οδηγοί δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους που έχουν καλυφθεί από νερό.

Αντίθετα, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Στερεά, την Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου και στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, οι βροχές μέχρι αργά το βράδυ αναμένεται να είναι περιορισμένες και τοπικού χαρακτήρα.

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Έρχονται πτώση θερμοκρασίας και χιόνια το Σαββατοκύριακο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη του καιρού το Σαββατοκύριακο, καθώς, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, εκτός από τις κατά τόπους ισχυρές βροχές αναμένονται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων.

Μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις για χιονοπτώσεις ακόμη και σε ορισμένες κατοικημένες περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι τα προγνωστικά δεδομένα ενδέχεται να διαφοροποιηθούν και προαναγγέλλει αναλυτικότερη ενημέρωση για την πορεία των φαινομένων μέσα από το βιντεοδελτίο του.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες από Παρασκευή – «Βουτιά» της θερμοκρασίας

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή (27/11), με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα βορειοδυτικά της χώρας και να επεκτείνονται σταδιακά σε αρκετές περιοχές. Η κακοκαιρία θα φέρει τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ την Κυριακή αναμένονται και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στα ανατολικά, που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

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Πού θα εκδηλωθούν ισχυρά φαινόμενα

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

Την Παρασκευή: Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Το Σάββατο: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το βράδυ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα την Πιερία, καθώς και την ανατολική Θεσσαλία.

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το βράδυ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα την Πιερία, καθώς και την ανατολική Θεσσαλία. Την Κυριακή: Αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Σταδιακά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Άνεμοι έως 9 μποφόρ

Την Κυριακή, παράλληλα με τα έντονα φαινόμενα, στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι, η ένταση των οποίων θα φτάσει τα 9 μποφόρ.

Αλλάζει το σκηνικό το Σαββατοκύριακο

Οι βροχές θα επικεντρωθούν κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Παράλληλα, ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή «βουτιά» σε όλη τη χώρα, ενώ θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, οι οποίες προς το βράδυ της Κυριακής θα επεκταθούν και σε ορεινές περιοχές της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Ισχυρός παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά

Παγετός εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 25/11 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, αλλά και στα ορεινά της κεντρικής και νότιας χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι ελάχιστες θερμοκρασίες την Τετάρτη 25/11 στα ηπειρωτικά κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκε στο Νευροκόπι, όπου ο υδράργυρος έπεσε στους -8,5 βαθμούς Κελσίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 139 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν αρνητικές θερμοκρασίες, επιβεβαιώνοντας την εκδήλωση συνθηκών παγετού σε αρκετές περιοχές της χώρας.