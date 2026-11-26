Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον τηλεοπτικό αέρα του Kontra, ανάμεσα στον Βασίλη Φεύγα, Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχη Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ.

Η αρχική ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου και τις απευθείας αναθέσεις στις δύο αδελφές του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν ο κ. Φεύγας, επιχειρώντας να τοποθετηθεί για το θέμα, ανέφερε: «Να αφήσουμε έξω τα γυναικόπαιδα».

Η συγκεκριμένη φράση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κ. Αντωνοπούλου, η οποία σχολίασε: «Μα τι λέτε, την ημέρα της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών μιλάτε για γυναικόπαιδα; Θα με βάλετε να υπερασπιστώ τις γυναίκες που έχουν επαγγελματική ιδιότητα; Με συγχωρείτε δηλαδή κιόλας!».

Ωστόσο, η συζήτηση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο κ. Φεύγας απευθύνθηκε στην συνομιλήτριά του λέγοντας: «Μη μου υψώνετε τον τόνο της φωνής σας. Όποιος το έκανε στο παρελθόν, το μετάνιωσε».

Η απάντηση της κ. Αντωνοπούλου ήταν άμεση, με την ίδια να εκφράζει την έντονη ενόχλησή της και να θέτει ευθέως ζήτημα απειλής: «Με απειλείτε; Θα βρω τον μπελά μου για κάτι αύριο. Με απειλείτε πριν καν μιλήσω; Τι αμετροέπεια είναι αυτή».