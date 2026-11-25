Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου και αναμένεται η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο εκτός νησιού

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας ανήλικος μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (25/11) στην επαρχιακή οδό Φισκάρδου – Άσσου στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του inkefalonia.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του ενός.

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Στη συνέχεια ο ανήλικος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου, ενώ αναμένεται η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο εκτός νησιού.