Ο 36χρονος είχε προφυλακιστεί στις φυλακές Τρίπολης όπου παρέμεινε για 14 μήνες μετά την καταγγελία της 24χρονης τουρίστριας από την Ολλανδία για βιασμό

Ομόφωνα αθώος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου ένας 36χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορούνταν για τον βιασμό 24χρονης τουρίστριας από την Ολλανδία, έχοντας περάσει 14 μήνες στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η απόφαση του δικαστηρίου στη Νεάπολη ήταν αθωωτική, παρά την αντίθετη καταδικαστική εισαγγελική πρόταση, βάζοντας τέλος στη μακρά δικαστική περιπέτεια του κατηγορουμένου, όπως επισημαίνει το Cretalive.

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Η υπόθεση είχε ξεκινήσει τον Δεκαπενταύγουστο, όταν η 24χρονη, που έκανε διακοπές στην περιοχή της Χερσονήσου, προσήλθε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και κατήγγειλε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού. Μάλιστα, απέστειλε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας φωτογραφία με τα στοιχεία του άνδρα που κατονόμαζε ως δράστη.

Η νεαρή είχε γνωρίσει τον 36χρονο τις προηγούμενες ημέρες, καθώς εκείνος εργαζόταν σε μπαρ-εστιατόριο της περιοχής. Μετά την καταγγελία συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών του Ηρακλείου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία του βιασμού.

Η υπερασπιστική γραμμή και η προφυλάκιση

Από την πρώτη στιγμή ο 36χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η ερωτική συνεύρεση με την 24χρονη έγινε με τη συναίνεσή της. Ο ίδιος έκανε λόγο για ψευδή καταγγελία, την οποία απέδωσε ενδεχομένως στην ενόχληση της νεαρής από τη δική του στάση απέναντί της και από το γεγονός ότι, όπως ισχυρίστηκε, δεν υπήρχε αποκλειστικότητα στη μεταξύ τους σχέση.

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Οι ισχυρισμοί του ωστόσο, δεν απέτρεψαν την προφυλάκισή του στις φυλακές Τρίπολης, όπου παρέμεινε μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σχεδόν 14 μήνες μετά την προσωρινή κράτησή του, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου αποφάσισε ομόφωνα την αθώωσή του από την κατηγορία του βιασμού.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής του, Γεώργιος Κανελάκης και Γεώργιος Καρούτσος, χαρακτήρισαν την απόφαση «θρίαμβο της Δικαιοσύνης», εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την ομόφωνη απαλλαγή του εντολέα τους.

Όπως ανέφεραν, η αθωωτική απόφαση σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς δικαστικής περιπέτειας και μιας δοκιμασίας που, όπως υπογράμμισαν, υπέστη ο 36χρονος.