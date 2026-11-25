Κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε αθώος, αποδίδοντας τις συνεχείς συγκρούσεις με τη σύζυγό του στην ύπαρξη εξωσυζυγικής σχέσης

Ένοχος κρίθηκε από τη Δικαιοσύνη ένας 48χρονος στον Βόλο, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι επιτέθηκε στη σύζυγό του κατά τη διάρκεια έντονου καβγά στο σπίτι τους, χτυπώντας την στο στήθος, απωθώντας την και απειλώντας ακόμη και να της αφαιρέσει τη ζωή.

Το περιστατικό σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του ζευγαριού βρίσκονταν σε ιδιαίτερα τεταμένο σημείο, καθώς οι δύο σύζυγοι βρίσκονταν σε διαδικασία χωρισμού και αναμενόταν να προχωρήσουν σε διαζύγιο. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, οι μεταξύ τους αντιπαραθέσεις φέρεται να συνδέονταν και με κατηγορίες για εξωσυζυγική σχέση.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης ο 48χρονος απώθησε τη γυναίκα, με αποτέλεσμα εκείνη να τραυματίσει ένα από τα δάχτυλα του χεριού της, ενώ στη συνέχεια φέρεται να τη χτύπησε στο στήθος. Παράλληλα, φέρεται να την εξύβρισε με ιδιαίτερα χυδαίες εκφράσεις και να την απείλησε λέγοντάς της ότι θα πεθάνει.

Ο 48χρονος κάθισε στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενδοοικογενειακή απειλή, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και εξύβριση.

Κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε αθώος, αποδίδοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις συνεχείς συγκρούσεις με τη σύζυγό του στην ύπαρξη εξωσυζυγικής σχέσης.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν το δικαστήριο, το οποίο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή.

Ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκε ελεύθερος.