Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι οι χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος παραγωγής, καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολη τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους

Συλλαλητήριο με αγροτικά μηχανήματα και οχήματα πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης (24/11) αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας στο κέντρο του Βόλου, διαμαρτυρόμενοι για τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους και το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Νωρίτερα, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου προχώρησαν σε συμβολική διαμαρτυρία, πετώντας μήλα και άλλα αγροτικά προϊόντα.

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Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν προς το λιμάνι του Βόλου, όπου μοίρασαν φρούτα και γάλα στους πολίτες, θέλοντας να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Σημειώνεται ότι, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι οι χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος παραγωγής, καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολη τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Οι κινητοποιήσεις της Τρίτης αποτελούν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, προπομπό ευρύτερων αντιδράσεων και αγροτικών μπλόκων, τα οποία αναμένεται να αποφασιστούν στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης θα καθοριστεί το πλαίσιο και η μορφή των επόμενων κινητοποιήσεων, ενώ θα διαμορφωθεί και η λίστα των αιτημάτων των αγροτών, με στόχο να ζητήσουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Όπως υποστηρίζουν, με τις σημερινές τιμές στην αγορά και τις επιβαρύνσεις στο κόστος παραγωγής, η καλλιέργεια καθίσταται πλέον οικονομικά μη βιώσιμη.