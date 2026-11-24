Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη μαφιόζικη εκτέλεση του 52χρονου με το προσωνύμιο «Παπαγάλος» στη Γλυφάδα. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνθρωπο που φέρεται να παρέλαβε τους δύο εκτελεστές μετά το χτύπημα, ενώ ο ένας από τους φυσικούς αυτουργούς έχει καταφέρει να περάσει στην Αλβανία.

Μια οργανωμένη επιχείρηση με διαδοχικούς σταθμούς και προσεκτικά σχεδιασμένη διαφυγή αποκαλύπτει η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για την εκτέλεση του 52χρονου στη Γλυφάδα.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας 48χρονος, ο οποίος συνελήφθη και φέρεται να είχε αναλάβει να εξαφανίσει τα ίχνη των δραστών μετά την αιματηρή επίθεση.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τους περίμενε σε απομονωμένο σπίτι στην Κερατέα και στη συνέχεια τους μετέφερε με αυτοκίνητο σε άλλη περιοχή της Αττικής.

Από τη Γλυφάδα στην Κερατέα

Οι δύο εκτελεστές, αμέσως μετά τη δολοφονία της 11ης Οκτωβρίου, εγκατέλειψαν το σημείο με τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν για το χτύπημα.

Το δρομολόγιό τους καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν κινήσεις τους μέχρι το Κορωπί, όπου φέρονται να πέταξαν ένα κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την Κερατέα. Εκεί τους περίμενε ο 48χρονος, ο οποίος φέρεται να τους παρέλαβε με αυτοκίνητο και να τους μετέφερε σε άλλη περιοχή της Αττικής.

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Ο 48χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο, αρνείται ότι γνώριζε πως οι δύο άνδρες είχαν μόλις διαπράξει μια δολοφονία.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της αξιόποινης πράξης, επιμελώς κρυμμένη και αποσυναρμολογημένη σε επιμέρους τμήματα, ενώ δεν εντοπίστηκε ο κινητήρας της,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, όπου βρέθηκαν τμήματα της ίδιας μοτοσικλέτας,

ψηφιακά πειστήρια,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, εντός του οποίου βρέθηκε κράνος που φέρεται να ανήκει στον οδηγό των δραστών.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για αδικήματα που σχετίζονταν με την υποστήριξη της δράσης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Ο συλληφθείς, μετά την απολογία του στον Ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο 48χρονος που αναζητείται και η διαφυγή στην Αλβανία

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει έναν από τους δύο άνδρες που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα και συμμετείχαν στην εκτέλεση.

Πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, πρόλαβε να διαφύγει στη γενέτειρά του, την Αλβανία.

Οι έρευνες στρέφονται και στο παρελθόν του θύματος ο οποίος ήταν γνωστός στον κόσμο της νύχτας με το προσωνύμιο «Παπαγάλος» και είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εξετάζουν ως βασικό ενδεχόμενο η εκτέλεση να συνδέεται με αντιπαλότητες μεταξύ ομάδων που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς το θύμα φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα που σχετίζεται με ναρκωτικά.