Τα δρομολόγια σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ θα εκτελούνται από τις 09:00 έως τις 18:00, «για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των απεργών -διαδηλωτών στο συλλαλητήριο»

Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχεται η χώρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, καθώς εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εκπαιδευτικοί και μαθητές προχωρούν σε μαζικές δράσεις. Οι συμμετέχοντες διεκδικούν βελτιωμένες απολαβές, αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας και ενίσχυση των δημόσιων υποδομών.

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία δημόσιων φορέων, σχολικών μονάδων, αστικών συγκοινωνιών και ακτοπλοϊκών δρομολογίων, μετά τις σχετικές ανακοινώσεις των ναυτεργατικών σωματείων.

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Η στάση του Δημοσίου και των ΜΜΜ

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους δημοσίους υπαλλήλους, θέτοντας ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων. Μεταξύ των αιτημάτων της ξεχωρίζουν «η αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού» και η διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Στο μέτωπο των αστικών συγκοινωνιών, τα σωματεία της ΣΤΑΣΥ συμμετέχουν με στάσεις εργασίας στα μέσα σταθερής τροχιάς. Τα δρομολόγια σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ θα εκτελούνται από τις 09:00 έως τις 18:00, «για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των απεργών -διαδηλωτών στο συλλαλητήριο». Εκτός αυτών των ωρών, δηλαδή από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, τα μέσα θα παραμείνουν ακινητοποιημένα.

Ακτοπλοΐα και Εκπαίδευση

Στον ναυτιλιακό κλάδο, τα σωματεία προχωρούν σε 24ωρη απεργία από τις 00:01 έως τις 24:00. Η ΠΕΜΕΝ και η «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» ζητούν, μεταξύ άλλων, αυξήσεις 12% και 35ωρη εβδομαδιαία εργασία. Παράλληλα, η ΠΕΝΕΝ έχει εξαγγείλει 24ωρη κινητοποίηση στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής, ενώ η ΠΕΠΡΝ εστιάζει στην τήρηση των όρων της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και σε ζητήματα ασφάλειας των ταξιδιών.

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Στον χώρο της παιδείας, η ΟΛΜΕ συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, προβάλλοντας αιτήματα για κάλυψη κενών στην εκπαίδευση, αναστολή συγχωνεύσεων τμημάτων και μόνιμους διορισμούς. Στο πλευρό των εκπαιδευτικών βρίσκονται και οι μαθητές, με τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας να προγραμματίζει συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 10:30.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας

Περισσότερες από 60 πόλεις θα φιλοξενήσουν απεργιακές συγκεντρώσεις. Στην Αθήνα, η κεντρική δράση ορίζεται για τις 10:30 στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες λαμβάνουν χώρα σε Πειραιά, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλο, Ιωάννινα, Χανιά και Καλαμάτα.