Η συγκέντρωση των εργαζομένων στο Δημόσιο στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις δέκα και τριάντα το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος σύμφωνα με την ανακοίνωση

Σε 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρά την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 η ΑΔΕΔΥ, απευθύνοντας κάλεσμα μαζικής συμμετοχής προς τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Όπως ανακοινώθηκε, βασικό αντικείμενο της κινητοποίησης αποτελεί «η διεκδίκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων και η εφαρμογή πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν τα οξυμένα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα».

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Στο πλαίσιο της απεργίας, η συγκέντρωση στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ σε όλη τη χώρα οι απεργιακές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στους χώρους που θα ορίσουν τα κατά τόπους Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ.

Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, «η απεργία της 25ης Νοεμβρίου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στη συλλογική προσπάθεια για αξιοπρεπείς μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες».

Στα βασικά αιτήματά της περιλαμβάνονται η αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και η διασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης και εργασίας για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.