Ο τριαντάχρονος Σενεγαλέζος επιθετικός που αγωνίζεται ως δανεικός στον ΠΑΟΚ έχει πετύχει 6 γκολ σε 15 συμμετοχές με τη φανέλα του Δικεφάλου έως αυτή τη στιγμή

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα θα παρουσιάσει ο Σερίφ Εντιαγέ μετά την ολοκλήρωση της διακοπής των εθνικών ομάδων. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός του ΠΑΟΚ αποφάσισε να αποχωριστεί τα χαρακτηριστικά ράστα μαλλιά του και να ξυρίσει το κεφάλι του, αλλάζοντας ριζικά την εμφάνισή του.

Ο 30χρονος φορ, ο οποίος αγωνίζεται στον Δικέφαλο ως δανεικός από τη Σάμσουνσπορ, αποκάλυψε τη νέα του εικόνα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αλλαγή δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τους συμπαίκτες του, με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ να σχολιάζει με χιούμορ κάτω από την ανάρτηση: «Θα είσαι πιο γρήγορος τώρα, αδερφέ».

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Το δυνατό ξεκίνημα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ

Ο Εντιαγέ έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις από τις πρώτες του εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ, χάρη στη μαχητικότητα, την ενέργεια και τη διάθεση που παρουσιάζει στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός μπροστά στην αντίπαλη εστία.

Μέχρι στιγμής, ο Σενεγαλέζος επιθετικός μετρά 6 γκολ σε 15 συμμετοχές με τη φανέλα του Δικεφάλου, έχοντας συμβάλει στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Μετά την αλλαγή στην εμφάνισή του, ο Εντιαγέ ετοιμάζεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με νέο look, αλλά με την ίδια αποστολή: να συνεχίσει να δίνει λύσεις στην επίθεση του ΠΑΟΚ.