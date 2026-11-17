Ο 43χρονος Παραγουανός πρώην επιθετικός αποσύρθηκε από την ενεργό δράση τον περασμένο Απρίλιο έπειτα από 23 χρόνια στα γήπεδα, αφήνοντας πίσω τις αγωνιστικές υποχρεώσεις

Μακριά από τα γεμάτα γήπεδα και τα φώτα του ποδοσφαίρου, ο Όσκαρ Καρντόσο έχει βρει πλέον την ηρεμία του στην Παραγουάη, αφιερώνοντας την καθημερινότητά του στην εκτροφή ζώων. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και της Μπενφίκα απολαμβάνει μια εντελώς διαφορετική ζωή σε ένα ήσυχο ράντσο, έχοντας αναπτύξει ιδιαίτερη αγάπη για την κτηνοτροφία και τα ζώα.

Ο 43χρονος Παραγουανός έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα τον περασμένο Απρίλιο, έπειτα από 23 χρόνια στα γήπεδα. Πλέον, έχει αφήσει πίσω του τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και περνά τον χρόνο του φροντίζοντας τα ζώα του, μακριά από την ένταση και τη δημοσιότητα που συνόδευαν την επαγγελματική του πορεία.

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Από τον Ολυμπιακό και την Μπενφίκα στην αγροτική ζωή

Ο Καρντόσο έγινε ευρύτερα γνωστός στην Ευρώπη μέσα από την παρουσία του στην Μπενφίκα, με τη φανέλα της οποίας σημείωσε 172 γκολ. Παράλληλα, φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού, αγωνιζόμενος στους «ερυθρόλευκους» τη σεζόν 2016-17.

Σε διεθνές επίπεδο, αποτέλεσε σημαντικό μέλος της εθνικής Παραγουάης, με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή της ομάδας στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010. Έπειτα από μια μακρά διαδρομή με σημαντικές επιτυχίες, αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση τον Απρίλιο, σε ηλικία 43 ετών.

Η μεγάλη αγάπη για τα ζώα

Σήμερα, η καθημερινότητά του δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνη ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Ο πρώην επιθετικός έχει αφοσιωθεί στην κτηνοτροφία, μια δραστηριότητα για την οποία τρέφει μεγάλη αγάπη, και απολαμβάνει την ηρεμία της ζωής στο ράντσο του.

Μετά από χρόνια γεμάτα αγώνες, ταξίδια, γεμάτα γήπεδα και ευρωπαϊκές βραδιές, ο Καρντόσο έχει επιλέξει να βρίσκεται κοντά στη φύση και στα ζώα του, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο μακριά από το ποδόσφαιρο.