Η ομάδα της Μαρκό διατηρεί το αήττητο και παραμένει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League 2 έχοντας συγκεντρώσει 29 βαθμούς μετά από 11 αγωνιστικές

Με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί να πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό γκολ και να βρίσκει δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, η Μαρκό συνέτριψε με 6-0 τη Ζάκυνθο για την 11η αγωνιστική της Super League 2. Ο έμπειρος Μαροκινός επιθετικός έκλεψε την παράσταση με την εκτέλεσή του, δίνοντας τον τόνο σε μια αναμέτρηση όπου η ομάδα του κυριάρχησε.

Ο Ελ Αραμπί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της επιθετικής παράστασης της Μαρκό, προσθέτοντας ακόμη δύο γκολ στη φετινή του συγκομιδή. Το εντυπωσιακό τέρμα του ξεχώρισε, ενώ η ομάδα του συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση, φτάνοντας σε μια ευρεία επικράτηση.

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Έξι γκολ και πρωταγωνιστής ο Ελ Αραμπί

Πέρα από τα δύο τέρματα του Μαροκινού, το όνομά τους στον πίνακα των σκόρερ πρόσθεσαν οι Μπετσίροβιτς, Σέμπα, Γιόχανσον και Βοΐλης, διαμορφώνοντας το τελικό 6-0.

Η Μαρκό επιβεβαίωσε για ακόμη μία αγωνιστική την εξαιρετική της πορεία, διατηρώντας το αήττητο και παραμένοντας μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Μετά από 11 αγωνιστικές έχει συγκεντρώσει 29 βαθμούς, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για την επίτευξη των στόχων της στη Super League 2.