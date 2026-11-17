Ο 25χρονος Νιγηριανός σέντερ αποχωρεί από τον Δικέφαλο, έχοντας μείνει το τελευταίο διάστημα εκτός των βασικών επιλογών του Αντρέα Τρινκιέρι

Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Κλίφορντ Ομορούγι, καθώς η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον 25χρονο σέντερ. Ο Νιγηριανός ψηλός είχε μείνει το τελευταίο διάστημα εκτός των βασικών επιλογών του Αντρέα Τρινκιέρι και οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Η αποχώρησή του έρχεται σχεδόν 11 μήνες μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Δικεφάλου. Στο παρελθόν, ο Ομορούγι είχε αγωνιστεί επίσης στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Γαλατασαράι, ενώ πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Clifford Omoruyi.

Ευχαριστούμε τον Cliff για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα και στη ζωή του».