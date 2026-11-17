Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Λιονέλ Σκαλόνι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Μέσι να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, αναφερόμενος στην αποχώρηση του Βάλτερ Σάμουελ

Ο Λιονέλ Μέσι έκλεισε έναν τεράστιο κύκλο στην ποδοσφαιρική του καριέρα, αποχαιρετώντας την ενεργό δράση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ωστόσο, η σχέση του με την «Αλμπισελέστε» δεν χρειάζεται να τελειώσει εδώ. Ο Λιονέλ Σκαλόνι άφησε ανοιχτή την πόρτα της επιστροφής του, αυτή τη φορά από διαφορετικό πόστο, ξεκαθαρίζοντας πως θα ήταν ευπρόσδεκτος εφόσον το επιθυμούσε.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Pulga κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας πως δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα να ενταχθεί ξανά στο επιτελείο της εθνικής ομάδας. Άλλωστε, ο ίδιος παραμένει στον πάγκο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, έχοντας ανανεώσει το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2030.

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Σκαλόνι: «Αν θέλει να έρθει, ας το κάνει»

Ο Σκαλόνι δεν έκρυψε την επιθυμία του να διατηρήσει τον Μέσι κοντά στην εθνική ομάδα, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της πορείας του ως ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην αποχώρηση του Βάλτερ Σάμουελ από το τεχνικό επιτελείο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει χώρος για τον Αργεντινό σταρ, εφόσον θελήσει να αναλάβει κάποιον νέο ρόλο.

«Πιστεύω ότι ο Μέσι θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο μέχρι το 2030. Ελπίζω να παίξει για όσο καιρό μπορεί. Τώρα που ο Βάλτερ Σάμουελ δεν είναι εδώ μαζί μας, αν θέλει να έρθει, ας το κάνει. Κανένα πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μέσι έκλεισε έναν ιστορικό κύκλο

Ο Μέσι αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής μετά από μια μυθική διαδρομή, στην οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, δύο Copa América και το Finalissima. Η παρουσία του στην «Αλμπισελέστε» σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, με τον ίδιο να αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή στις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Η πρόσκληση του Σκαλόνι αφήνει, λοιπόν, ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας ανάμεσα στους δύο Λιονέλ, αυτή τη φορά έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο Μέσι έχει αποφασίσει να αναλάβει ρόλο στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής ομάδας.