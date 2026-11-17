Στο Αναισθησιολογικό Τμήμα του Σισμανογλείου υπηρετούν μόλις τέσσερις αναισθησιολόγοι για δώδεκα οργανικές θέσεις, με αποτέλεσμα να λειτουργούν μόνο τρεις χειρουργικές αίθουσες

Δύο νέες καταγγελίες για σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού και μάλιστα σε κλινικές και τμήματα «πρώτης γραμμής» σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής φέρνει στο προσκήνιο η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ). Μάλιστα, κάνει λόγο για επισφαλείς συνθήκες νοσηλείας, ράντζα και καθυστερήσεις στη φροντίδα των ασθενών, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς την άμεση λήψη μέτρων.

Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με την ίδια καταγγελία στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» διαπιστώνονται επικίνδυνες συνθήκες λειτουργίας στις Παθολογικές Κλινικές και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), με τους γιατρούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με εξαντλητικά ωράρια και δυσανάλογο αριθμό ασθενών. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι στην πρωινή λειτουργία αντιστοιχεί ένας ειδικευόμενος για 15 νοσηλευόμενους, ενώ κατά τη διάρκεια της εφημερίας ένας γιατρός καλείται να καλύψει περισσότερους από 50 ασθενείς. Η συνεχής υπερεφημέρευση, οι κενές θέσεις και τα συσσωρευμένα οφειλόμενα ρεπό και άδειες έχουν ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, συνεχόμενη εργασία που φτάνει ακόμη και τις 32 ώρες, με την εκπαίδευση των ειδικευομένων να περνά σε δεύτερη μοίρα.

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Την ίδια ώρα, το νοσοκομείο καλείται να διαχειριστεί 800-1.000 περιστατικά σε κάθε γενική εφημερία και περίπου 200 στην πρωινή εφημέρευση. «Παρά την αύξηση των προσελεύσεων και των εισαγωγών κατά περίπου 30% την τελευταία διετία, οι εφημερίες καλύπτονται με λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπει ακόμη και το πρόγραμμα ασφαλούς εφημέρευσης του Επιστημονικού Συμβουλίου», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Εν τω μεταξύ, η πληρότητα των Παθολογικών Κλινικών ξεπερνά σταθερά το 150%, με δεκάδες ασθενείς να νοσηλεύονται σε ράντζα και φορεία στους διαδρόμους. Μάλιστα, περισσότεροι από 100 ασθενείς διασπείρονται σε 20 κλινικές και τέσσερα διαφορετικά κτίρια, ενώ η αναμονή για την εξασφάλιση κλίνης μπορεί να ξεπεράσει τις 48 ώρες.

Η ΕΙΝΑΠ ζητά μαζικές προσλήψεις μόνιμων παθολόγων και αύξηση των οργανικών θέσεων ειδικευομένων Ειδικής Παθολογίας από 30 σε 51.

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Σοβαρή είναι, σύμφωνα με την Ένωση, και η κατάσταση στο Αναισθησιολογικό Τμήμα του Σισμανογλείου. Από τις 12 οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων καλύπτονται μόλις οι τρεις. «Οι κενές οργανικές θέσεις είναι 9. Με μία ακόμη συνάδελφο, αποσπασμένη από την Παμμακάριστο, υπηρετούν συνολικά τέσσερις αναισθησιολόγοι, οι οποίοι σηκώνουν ολόκληρο το βάρος των εφημεριών. Οι εκ περιτροπής μετακινήσεις δύο επιμελητών από το «Αμαλία Φλέμινγκ» για την κάλυψη της τακτικής λειτουργίας δεν λύνουν το πρόβλημα», τονίζουν οι εκπρόσωποι της ΕΙΝΑΠ.

Και συμπληρώνουν με νόημα ότι το αποτέλεσμα είναι ένα νοσοκομείο με οκτώ χειρουργικές αίθουσες να λειτουργεί μόλις τις τρεις κατά την πρωινή βάρδια. Παράλληλα, η προηγούμενη προκήρυξη τριών θέσεων τον Αύγουστο του 2025 βγήκε άγονη, ενώ στην τελευταία προκήρυξη περιλήφθηκαν μόλις δύο θέσεις, για τις οποίες υπάρχει μία υποψηφιότητα.

Η ΕΙΝΑΠ ζητά την άμεση προκήρυξη τεσσάρων μόνιμων θέσεων αναισθησιολόγων, επισημαίνοντας ότι η προσέλκυση και η παραμονή γιατρών στο ΕΣΥ προϋποθέτουν καλύτερες αποδοχές, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ασφαλή προγράμματα εφημεριών και πλήρη στελέχωση των χειρουργικών αιθουσών.