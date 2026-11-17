Οι χάκερ κατάφεραν να περάσουν επικίνδυνο κώδικα JavaScript σε 178 μεγάλους οργανισμούς μέσω της πλατφόρμας Optimizely, σύμφωνα με τον ειδικό ασφαλείας Scott Helme

Μεγάλη κυβερνοεπίθεση χτύπησε πασίγνωστες ιστοσελίδες σε όλο τον πλανήτη, βάζοντας στο στόχαστρο τα δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών. Σύμφωνα με τον ειδικό ασφαλείας Scott Helme, χάκερ κατάφεραν να περάσουν επικίνδυνο κώδικα JavaScript σε 178 μεγάλους οργανισμούς, χρησιμοποιώντας ως “δούρειο ίππο” την πλατφόρμα Optimizely.

Ανάμεσα στις εταιρείες και τα μέσα που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται κολοσσοί όπως οι Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce και IKEA. Ο κακόβουλος κώδικας είχε πολλαπλούς στόχους, καθώς προσπαθούσε να κλέψει κρυπτονομίσματα αλλάζοντας διευθύνσεις πληρωμών, να υποκλέψει στοιχεία πιστωτικών καρτών από ηλεκτρονικές αγορές, να αρπάξει cookies χρηστών, ακόμα και να μολύνει συσκευές iPhone εκμεταλλευόμενος κενά ασφαλείας.

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Η HudsonRock, εταιρεία κυβερνοασφάλειας, επιβεβαίωσε την ύπαρξη των ύποπτων scripts, ενώ η Salesforce κινήθηκε γρήγορα απενεργοποιώντας προληπτικά τα δικά της scripts. Το περιστατικό αυτό αποδεικνύει πόσο ευάλωτοι είναι ακόμα και οι μεγαλύτεροι οργανισμοί όταν εξαρτώνται από υπηρεσίες τρίτων, αφήνοντας τους ανυποψίαστους χρήστες εκτεθειμένους σε ψηφιακές απειλές.