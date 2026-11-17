Σοβαρές παραλείψεις της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, οι οποίες επέτρεψαν σε έναν αστυνομικό να εκμεταλλεύεται σεξουαλικά επί σειρά ετών γυναίκες των οποίων τις υποθέσεις είχε αναλάβει να διερευνήσει

Σοβαρές παραλείψεις της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, οι οποίες επέτρεψαν σε έναν αστυνομικό να εκμεταλλεύεται σεξουαλικά επί σειρά ετών γυναίκες των οποίων τις υποθέσεις είχε αναλάβει να διερευνήσει, αποκαλύπτει έρευνα της εκπομπής Panorama του BBC.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Γουόρεν Άρτερ, πρώην επιθεωρητής της αστυνομίας και επικεφαλής μονάδας διερεύνησης σεξουαλικών επιθέσεων στο νοτιοανατολικό Λονδίνο. Σύμφωνα με το BBC, χρησιμοποιούσε τη θέση του για να προσεγγίζει ευάλωτες γυναίκες που είχαν καταγγείλει βιασμό ή κακοποίηση και στη συνέχεια να τις εκμεταλλεύεται σεξουαλικά.

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Δύο γυναίκες μίλησαν για πρώτη φορά στο BBC, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο ο Άρτερ τις χειραγωγούσε και τις εκμεταλλευόταν. Μία από αυτές κατήγγειλε ότι τη βίασε. Η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αστυνομίας (IOPC) είχε εντοπίσει 21 πιθανές γυναίκες-θύματα, διαπιστώνοντας ότι ο πρώην αστυνομικός είχε διατηρήσει ανάρμοστες επαφές ή σχέσεις με τουλάχιστον οκτώ από αυτές.

Η σύζυγος που γνώρισε ως θύμα κακοποίησης και ο θάνατός της στα Μπαρμπέιντος

Ανάμεσα στις γυναίκες που εκμεταλλεύτηκε ήταν και η μετέπειτα σύζυγός του, Ρεμπέκα, την οποία γνώρισε το 2006, όταν ανέλαβε να διερευνήσει καταγγελία της για ενδοοικογενειακή βία. Ο Άρτερ την προσέγγισε, ανέπτυξε προσωπική σχέση μαζί της και σύντομα εγκαταστάθηκε στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τον γιο της, Έλιοτ, αρχικά την έκανε να αισθάνεται ασφαλής, ωστόσο σταδιακά άρχισε να την κακοποιεί και να την εξευτελίζει.

Η έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι ο πρώην αστυνομικός βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές φορές ενώ εκείνη δεν είχε τις αισθήσεις της, και στη συνέχεια διακινούσε το υλικό σε άλλες γυναίκες. Στο σπίτι του ζευγαριού γινόταν συστηματική χρήση ηρεμιστικών ουσιών, μεταξύ των οποίων και GHB, γνωστό και ως «ναρκωτικό του βιασμού».

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In 2024, former Met Police officer Warren Arter was with his wife Rebekah when she died in a hotel room in Barbados in mysterious circumstances Noel Titheradge has been investigating the case for BBC Panorama https://t.co/fnI0POpiwq — BBC Panorama (@BBCPanorama) November 15, 2026

Σε ένα από τα βίντεο που εξέτασε το BBC, ο Άρτερ εμφανίζεται να εξευτελίζει τη σύζυγό του, η οποία δεν έχει τις αισθήσεις της ή βρίσκεται σε κατάσταση που δεν της επιτρέπει να αντιδράσει. «Πρέπει να σε βιάσουν», ακούγεται να της λέει.

Σε άλλο βίντεο, απευθύνεται σε έναν άνδρα που βρίσκεται πίσω από την κάμερα, ζητώντας του να κάνει ησυχία και προειδοποιώντας ότι «διαφορετικά εξαγριώνονται». Η συνομιλία αφήνει να εννοηθεί ότι το υλικό προοριζόταν για ευρύτερη διανομή.

Στις 28 Ιουνίου 2024, η Ρεμπέκα πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε ξενοδοχείο στα Μπαρμπέιντος, όπου παραθέριζε μαζί με τον σύζυγό της.

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Οι συγγενείς της άρχισαν να εκφράζουν υποψίες για τις συνθήκες του θανάτου της, καθώς ο Άρτερ έδινε αντικρουόμενες περιγραφές για όσα είχαν συμβεί. Όταν επισκέφθηκαν το σπίτι του ζευγαριού στο Λονδίνο, εντόπισαν ναρκωτικές ουσίες, κρυφές κάμερες παρακολούθησης και φωτογραφίες της Ρεμπέκα γυμνής, με μώλωπες και σε σεξουαλικές πράξεις που φέρεται να είχαν καταγραφεί χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Οι καταγγελίες που αγνοήθηκαν επί χρόνια

Η έρευνα του Panorama καταγράφει σειρά περιπτώσεων κατά τις οποίες οι βρετανικές Αρχές είχαν την ευκαιρία να σταματήσουν τη δράση του Άρτερ, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Το 2010, εργαζόμενοι σε κέντρο υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης τον εντόπισαν μόνο του με μία γυναίκα στις τουαλέτες, λίγες ώρες αφότου εκείνη είχε καταγγείλει βιασμό. Παρά την ενημέρωση της αστυνομίας, δεν ξεκίνησε έρευνα.

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Η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία παρουσιάζεται στο ρεπορτάζ με το ψευδώνυμο Λέιλα, κατήγγειλε ότι ο Άρτερ την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά επί χρόνια, παρουσιάζοντας τις επισκέψεις του ως μέρος μιας υποτιθέμενης «θεραπείας».

Μεταξύ 2014 και 2018, η Μητροπολιτική Αστυνομία έλαβε έξι επιβεβαιωμένες αναφορές σχετικά με τη σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά του.

Το 2016, ο επιθεωρητής Τζέισεν Βίρεν, ο οποίος είχε αναλάβει τη διερεύνηση των καταγγελιών, προχώρησε στη σύλληψη του Άρτερ και τον έθεσε σε διαθεσιμότητα. Ο ίδιος καταγγέλλει σήμερα ότι ανώτεροι αξιωματικοί επιχείρησαν να παρέμβουν στην έρευνά του, εμποδίζοντάς τον να επικοινωνήσει με όλες τις γυναίκες των οποίων τις υποθέσεις είχε χειριστεί ο συνάδελφός του.

Η έρευνα χαρακτηρίστηκε από στελέχη της αστυνομίας «κυνήγι μαγισσών», ενώ οι ίδιοι αρνούνται ότι επιχείρησαν να επηρεάσουν το έργο του.

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Παρά τη διαθεσιμότητά του, ο Άρτερ συνέχισε να λαμβάνει κανονικά τον μισθό του επί επτά χρόνια, εισπράττοντας συνολικά τουλάχιστον 300.000 λίρες, προτού απολυθεί το 2023 για παραβάσεις που σχετίζονταν με ναρκωτικές ουσίες. Διατήρησε, μάλιστα, το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα.

Η τελευταία χαμένη ευκαιρία και η αυτοκτονία στη φυλακή

Τον Μάρτιο του 2024, η Λέιλα ενημέρωσε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αστυνομίας ότι ο Άρτερ της είχε στείλει παράνομα φωτογραφία που είχε τραβηχτεί κάτω από τα ρούχα γυναίκας. Η ίδια αναγνώρισε στη φωτογραφία τη σύζυγό του.

Παρότι η πληροφορία διαβιβάστηκε στη Μητροπολιτική Αστυνομία, δεν ακολούθησε σύλληψη. Η αστυνομία απέδωσε αργότερα την παράλειψη σε ανθρώπινο λάθος κατά τη χρήση νέου συστήματος καταγραφής εγκλημάτων.

Τρεις μήνες αργότερα, η Ρεμπέκα πέθανε στα Μπαρμπέιντος. Μετά τον θάνατό της, η Λέιλα κατήγγειλε ότι ο πρώην αστυνομικός την είχε βιάσει μία φορά και είχε προχωρήσει σε σεξουαλική επίθεση εναντίον της σε άλλη περίπτωση.

Στις 9 Ιουλίου 2024, ο Άρτερ συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χίθροου, κατά την επιστροφή του από τα Μπαρμπέιντος, ως ύποπτος για βιασμό, ηδονοβλεψία και καταναγκαστικό έλεγχο. Τρεις ημέρες αργότερα αυτοκτόνησε στη φυλακή Γουάντσγουορθ, χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η συγγνώμη της αστυνομίας και τα ερωτήματα για τα θύματα

Μετά τις αποκαλύψεις του BBC, η Μητροπολιτική Αστυνομία ζήτησε για πρώτη φορά δημόσια συγγνώμη από τις γυναίκες που υπέστησαν κακοποίηση από τον Άρτερ, αναγνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να είχε συλληφθεί νωρίτερα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι δίνει πλέον προτεραιότητα στην εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών του πρώην αξιωματικού, προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενα επιπλέον θύματα. Κάλεσε, επίσης, γυναίκες που θεωρούν ότι υπέστησαν κακοποίηση από τον ίδιο να επικοινωνήσουν με τις Αρχές.

Η πρώην επίτροπος για τα θύματα στην Αγγλία και την Ουαλία, Βέρα Μπερντ, ζήτησε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για το σύνολο των υποθέσεων που χειρίστηκε ο Άρτερ κατά τη διάρκεια της 20ετούς υπηρεσίας του.

«Αν ένας γιατρός είχε κακοποιήσει έστω και έναν άνθρωπο, θα εξέταζαν όλους τους ασθενείς του, από την αρχή μέχρι το τέλος», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη γυναίκες που ζουν με το τραύμα της κακοποίησης.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τον θάνατο της Ρεμπέκα προειδοποίησε, σε επίσημη έκθεσή του, ότι υπάρχει κίνδυνος να σημειωθούν και άλλοι θάνατοι εάν δεν ληφθούν μέτρα.

Η οικογένεια της Ρεμπέκα εξακολουθεί να ζητά τη διεξαγωγή δημόσιας έρευνας, ενώ ο γιος της, Έλιοτ, αναζητά απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου της.

«Δεν νομίζω ότι έχω πενθήσει ακόμη», δήλωσε στο BBC. «Δεν ξέρω τι θα συμβεί όταν έρθει εκείνη η μέρα».