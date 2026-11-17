Η εκτέλεση της ποινής φυλάκισης μπορεί να ανασταλεί, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα εισέρχεται σε γήπεδα όπου διεξάγονται επίσημες αθλητικές διοργανώσεις για διάστημα δύο ετών

Ποινή φυλάκισης 11 μηνών επιβλήθηκε σε οπαδό της Ρεάλ Οβιέδο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ρατσιστική επίθεση κατά του Κιλιάν Εμπαπέ, στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 24 Αυγούστου 2025. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στο «Κάρλος Ταρτιέρε», με τον φίλαθλο να προβαίνει σε ρατσιστικές ύβρεις εις βάρος του Γάλλου επιθετικού.

Η καταδικαστική απόφαση προβλέπει, πέρα από την ποινή φυλάκισης, και χρηματικό πρόστιμο, καθώς και στέρηση δικαιωμάτων. Ωστόσο, η εκτέλεση της ποινής φυλάκισης μπορεί να ανασταλεί, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα εισέρχεται σε γήπεδα όπου διεξάγονται επίσημες αθλητικές διοργανώσεις για διάστημα δύο ετών.

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Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία συμμετείχε στη δικαστική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγουσα. Ο ισπανικός σύλλογος υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες καταδίκες για ρατσιστικές επιθέσεις σε βάρος ποδοσφαιριστών του.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι το Δεύτερο Τμήμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου των Αστουριών εξέδωσε σήμερα καταδικαστική απόφαση κατά του ατόμου που ευθύνεται για τις ρατσιστικές ύβρεις εις βάρος του παίκτη μας, Κιλιάν Εμπαπέ, κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Ρεάλ Οβιέδο και της Ρεάλ Μαδρίτης, στις 24 Αυγούστου 2025, στο στάδιο «Κάρλος Ταρτιέρε».

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για έγκλημα μίσους σε ποινή φυλάκισης έντεκα μηνών, καθώς και σε ποινές στέρησης δικαιωμάτων και χρηματικό πρόστιμο. Η αναστολή της ποινής φυλάκισης τελεί υπό τον όρο ότι το εν λόγω άτομο δεν θα εισέρχεται σε ποδοσφαιρικά γήπεδα όπου διεξάγονται επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, για χρονικό διάστημα δύο ετών.

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Η απόφαση αυτή έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες ποινικές καταδίκες για ρατσιστικές ύβρεις κατά παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης στα στάδια «Μεστάγια», «Σον Μοΐξ», «Βαγιέκας» και «Χοσέ Θορρίγια».

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγουσα στην εν λόγω υπόθεση —όπως πράττει και σε άλλες περιπτώσεις που αφορούν παρόμοια περιστατικά—, επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση του ρατσισμού και την εξάλειψη κάθε ρατσιστικής συμπεριφοράς στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό».