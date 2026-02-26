Ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 2.880 ευρώ προτείνει η ισπανική Εισαγγελία για οπαδό που κατηγορείται ότι επιτέθηκε λεκτικά με ρατσιστικό περιεχόμενο στον Κιλιάν Εμπαπέ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ Οβιέδο.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου 2025, στο Στάδιο Κάρλος Ταρτιέρε. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Γάλλος επιθετικός άνοιξε το σκορ, ο κατηγορούμενος φέρεται να εκστόμισε ρατσιστικά συνθήματα και να προχώρησε σε προσβλητικές χειρονομίες.

Ο οπαδός ταυτοποιήθηκε μέσω video που κυκλοφόρησαν στα social media και μεταδόθηκαν τηλεοπτικά, πριν τεθεί υπό κράτηση. Κατηγορείται ότι στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης έκανε ρατσιστική χειρονομία προς τον σούπερσταρ των μερένχες, τη στιγμή που ο Γάλλος πανηγύριζε το πρώτο γκολ της ομάδας του.

Παρότι η Εισαγγελία αναγνωρίζει ως ελαφρυντικό την κατάσταση μέθης του κατηγορούμενου, ζητά επιπλέον την καταβολή αποζημίωσης ύψους 2.000 ευρώ προς τον ποδοσφαιριστή για ηθική βλάβη.