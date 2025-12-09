Νέο πονοκέφαλο αντιμετωπίζει ο Τσάμπι Αλόνσο, καθώς η συμμετοχή του Κιλιάν Εμπαπέ στο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League (10/12, 22:00, MEGA) παραμένει αμφίβολη. Ο Γάλλος επιθετικός δεν προπονήθηκε σήμερα, λόγω ενοχλήσεων στο δεξί πόδι, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και ένα σπασμένο δάκτυλο στο χέρι, που τον κράτησε εκτός προπονήσεων. Η απόφαση για τη συμμετοχή του θα ληφθεί την τελευταία στιγμή από το ιατρικό τιμ.

Η Ρεάλ, επιπλέον, θα στερηθεί και άλλους βασικούς παίκτες, όπως οι Καρβαχάλ, Αλεξάντερ – Άρνολντ, Χάουσεν, Μιλιτάο, Αλάμπα, Μεντί και Καμαβινγκά, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερο πονοκέφαλο για τον Αλόνσο, που εξετάζει εναλλακτικές λύσεις. Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, αν ο Εμπαπέ δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί ή δεν ξεκινήσει καλά, η διοίκηση της Ρεάλ ενδέχεται να σκεφτεί την αντικατάστασή του, με φόντο την κρίσιμη μάχη απέναντι στην ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.