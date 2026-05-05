Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εμπορικό κέντρο στα δυτικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το οποίο μετέδωσε την είδηση χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για την έκταση ή τα αίτια του περιστατικού.

Όπως ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών και το Fars, δημοσίευσαν βίντεο που δείχνουν πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο του συμβάντος.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα το οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα τοπικά δίκτυα.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δοκιμάζεται.