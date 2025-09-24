Στη δεύτερη σεζόν του στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει ξεκινήσει με το «πόδι στο γκάζι». Ο Γάλλος σούπερ σταρ πήρε από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου τη «Βασίλισσα» στους «ώμους» του και την οδηγεί στη μία νίκη μετά την άλλη.

Ο 26χρονος επιθετικός έχει αγωνιστεί και στα επτά παιχνίδια της ομάδας του, έξι στη La Liga και ένα στο Champions League, μετρώντας εννέα γκολ και μία ασίστ. Από αυτά, τα επτά είναι στο ισπανικό πρωτάθλημα και τα δύο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Με δύο δικά του τέρματα ήρθε η ανατροπή επί της Μαρσέιγ (2-1) στην πρεμιέρα της League Phase, ενώ στον δύσκολο αγώνα με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ (2-1), είχε ένα γκολ και ισάριθμες ασίστ. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πετύχει 14 γκολ στη La Liga, με τον Εμπαπέ να είναι ο σκόρερ στα επτά από αυτά. Έτσι, δεν είναι περίεργο που στις πρώτες αναμετρήσεις της σεζόν, πολύ θεωρούν πως είναι η… μισή ομάδα των «μερένχες».

Συνολικά ο Γάλλος ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί 66 φορές με τη «Βασίλισσα», σκοράροντας 53 γκολ και δημιουργώντας άλλα έξι. Για την επόμενη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, η Ρεάλ Μαδρίτης θα χρειαστεί τον φορμαρισμένο Εμπαπέ, καθώς αντιμετωπίζει στο «ντέρμπι της Μαδρίτης» την Ατλέτικο.

Εναντίον της ομάδας του Τσόλο Σιμεόνε έχει αγωνιστεί τρεις φορές, δύο στο Champions League και μία στη La Liga, με ένα γκολ στην ισοπαλία των δύο συλλόγων στο «Στάδιο Μπερναμπέου» (1-1), στις 08 Φεβρουαρίου του 2025.